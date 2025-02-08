缺工、疫情延宕 桃園今明年無社宅完工

桃園市持續興建社會住宅，圖為去年完工的「東門段」公辦都更社宅。（資料照）

2025/02/08 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕各縣市社會住宅需求龐大，但受缺工缺料、過去幾年武漢肺炎疫情等影響，社宅興建速度大幅落後於計畫進度，以桃園市為例，今、明年都沒有社宅會完工，最快得等到二○二七年，市府都市發展局表示，二○二一、二○二二年大環境因素確實有負面影響，導致政府在推進社宅工程相對不順利，到去年上半年開始有所好轉，發包後將加緊施工。

市府︰去年上半年已好轉

依據內政部不動產資訊平台統計，截至去年十二月底，六都社宅興辦進度，由中央、地方興辦且已完工、興建中、已決標待開工社宅數，以台北市最高，共二萬四六九九戶，其次為高雄市二萬二○四三戶、新北市二萬一五四三戶、台中市一萬五七○二戶、桃園市一萬二四八二戶、台南市一萬一八二八戶。

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若加上「規劃中」社宅戶數，新北以三萬六八六五戶居首，接著是台北三萬一三三八戶、高雄三萬二七五戶、桃園二萬四九五九戶、台中一萬九五一三戶、台南一萬五四八七戶，桃園社宅戶數在六都從第五爬升到第四。

最快2027年才有社宅完工

桃園市今、明年都沒有社宅完工，都發局長江南志說，受缺工缺料、疫情影響，於去年上半年已有明顯改善，陸續動工六處，包括桃園復興路都更、龜山興安段、龜山善捷段、蘆竹A10山鼻站、蘆竹大興段、中壢A20環北站，均預計二○二七年完工，其中，大興段、A10社宅預計當年七月完工，目前市府自辦社宅完工十四處、四三七四戶，預計二○二七年累計完工六○○五戶。

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