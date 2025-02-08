活化改善 中壢士校生態埤塘公園啟用

中壢「士校生態埤塘公園」經過改善延伸，環池步道現在全長1.5公里。（記者黃政嘉攝）

2025/02/08 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市中壢區「士校生態埤塘公園」於二○一四年啟用，市府工務局去年元月投入一千二百萬元經費，辦理「公園籃球場旁空地改善工程」，將士校大池環池步道延伸三百公尺，到龍東路的籃球場空地，全長一．五公里，打造成無障礙步道，並增設體健設施、停車場，昨天啟用。

市長張善政昨主持啟用典禮時表示，市境有很多埤塘，挑了很多值得開發的地方，一塊一塊活化，士校生態埤塘公園為第四處活化完成，環境做整理，串起步道，讓市民有更好的休憩空間。

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工務局景觀工程科長陳翠慧說，這座公園目前土地使用分區為學校用地，考量尚無興建校舍需求，所以納入「桃園埤塘活化再生計畫」，採簡易設施與綠化施工，去年完工，月前通過驗收。

陳翠慧表示，改善工程面積約二千平方公尺，沿用生態、森林、水岸意象及鋪面紅磚元素，透過鋪面與高程的整合延伸步道系統，總長度達一．五公里，白天到晚上，各年齡都適合散步，還規劃銀髮族休憩活動的體健區，清除原有雜亂空間，加以綠美化，新增廿一座景觀高低燈具，及一座停車場含八個汽車格、廿個機車格。

七十歲市民邱先生偕妻於公園新闢步道散步，他受訪說，走一圈環池步道十來分鐘，很輕鬆，很開心離家不遠就有這樣好的環境。

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