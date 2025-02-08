遠化新埔廠氣爆奪命 桃園5廠區勞檢14缺失

桃園市政府勞檢處派員至遠東新世紀公司在桃園5個廠區進行勞動環境檢查，共發現14項缺失。（勞動局提供）

2025/02/08 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕遠東新世紀（股）公司新埔化纖總廠前天氣爆造成二死十九傷慘劇，該公司在桃園市有五個廠區（含研發中心），市府勞動檢查處昨派員入廠進行勞動環境檢查，共發現十四項缺失，除依職業安全衛生法合計裁處廿六萬元罰鍰，且依違規情節，要求相關廠方於七天到一個月內改善完成。

位於觀音、中壢、桃園區

勞檢處長王振鴻表示，遠東新世紀公司在桃園市觀音區設有化纖工廠一、二廠及印染廠，在中壢區有內壢紡織工廠，桃園區有研發中心，由於研發中心從事作業流程研究，因此也列入勞檢範圍。

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市府開罰26萬 限期改善

勞動檢查項目包含防爆電氣設備、靜電消除措施、化學管線標示管制、化學品危害標示、防護具使用與維護、教育訓練及緊急應變措施；要求重點為雇主是否依照職業安全衛生相關法規，落實火災預防及緊急應變員工疏散演練，以確保勞工作業安全。

王振鴻說，勞檢發現廠房內易燃區未設置防爆電氣器具、天然氣管線探測器裝設位置不當、管線法蘭未有跨接線防止靜電措施等十四項缺失，這些情形都有發生火災爆炸之虞，除依法開罰，並限期改正，將予複查。

王振鴻強調，雇主、事業單位因未依職業安全衛生規定辦理，致發生重大職業災害時，除依法裁處停工，情節嚴重者，將被移送地方檢察署偵辦；根據勞檢資料，遠東新世紀在桃園市的相關機構、工廠，二○一七年至二○一九年間，曾因違反職業安全衛生法被開罰四次，累計廿四萬元。

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