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    桃園捷運青線初步規劃 設12站串聯雙鐵

    桃園捷運青線預定路線圖

    桃園捷運青線預定路線圖

    2025/02/08 05:30

    期中報告月底出爐 採輕軌系統 跨4行政區 市區以高架 郊區走平面

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府籌建桃園捷運青線（桃園—青埔），可串聯桃園、蘆竹、大園及中壢等四個行政區，強化桃園區與高鐵桃園站交通連結，初步規劃採輕軌系統，相關部門已完成路線踏勘，預計設置十二座車站及一座維修機廠，全長約十五公里，年底完成可行性研究。

    全長15公里 設1座維修機廠

    市府捷運工程局長劉慶豐昨說，捷運青線自桃園火車站出發，行經桃園、蘆竹（大竹）都市計畫區與高鐵桃園站特定區，終點站設於高鐵桃園站，可望有效縮短民眾往返高鐵站通勤時間並降低沿線道路壅塞狀況，提升生活品質與區域競爭力。

    捷工局副總工程司魏光譽表示，「桃園都會區大眾捷運系統桃園青線（桃園—青埔）暨周邊土地整合發展計畫可行性研究服務」，預計這個月底提出期中報告，年底完成可行性研究，之後報交通部鐵道局、交通部、行政院，若經核定，目標二○二六至二○二九年進行綜合規劃報告，二○二八至二○三○年設計作業，爭取二○三○年動工，二○三七年通車。

    是否與台鐵桃園站共構 未定

    魏光譽表示，青線採輕軌，市區以高架，郊區走平面，起始站是否與台鐵桃園站共構或共乘方式，須等細部設計才會決定，目前捷運綠線與台鐵桃園站共構，青線若也採共構，對民眾較為方便，但軌道涉及立體與平面交會，要克服工程難題，成本也較高，共乘則是不在同一站體，但彼此相連，就像桃園機場捷運與台鐵台北站。

    納民意 下週辦3場地方說明會

    另外，期中報告之前，將就捷運青線辦理三場地方說明會，桃園場十一日下午二點在北門朝陽市民活動中心，蘆竹場十二日下午二點在興仁市民活動中心，中壢場十三日下午二點在內定市民活動中心，將詳細介紹青線的規劃進展，聽取鄉親意見與建議，讓青線的規劃建設符合地方發展需求，詳洽03-3322101轉6861。

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