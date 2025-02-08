來嘉呷飯 電腦教你選「命定火雞肉飯」

2025/02/08 05:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市火雞肉飯是庶民美食，賣火雞肉飯店家逾一五○家，幾乎廿四小時都吃得到，店家口味作法多元，如何挑選適合自己口味的雞肉飯，來一趟市立博物館「來嘉呷飯—嘉義火雞肉飯特展」，透過「命定火雞肉飯」互動遊戲體驗，回答對於米飯軟硬度、油蔥酥乾溼、醬油或雞油等口味喜好問題後，就能得到一份由電腦挑選推薦的火雞肉飯店家名單，由於準確度高頗受饕客歡迎。

文化局表示，「來嘉呷飯─嘉義火雞肉飯特展」自去年八月開展以來受好評，春節期間吸引返鄉民眾及遊客參觀，開展至今累計逾六萬參觀人次，其中「命定火雞肉飯」互動遊戲體驗受歡迎，原定展期至三月二日，將延長至五月十八日。

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文化局博物館科長鄧倚欣說，展覽期間有許多民眾提出不少有趣的問題，其中最常被問的便是「哪家火雞肉飯最好吃？」民眾看完展覽後，也得到許多出乎意料的資訊，包括嘉市火雞肉飯店家密度竟然可以比四大超商的分佈還高，嘉市雖賣火雞肉飯，卻沒有火雞養殖場，火雞都由鄰近縣市供應，讓大家對這道美食的歷史與價值有了更深刻認識。

展區也有介紹火雞肉飯店家的特別專區、數字解碼火雞肉飯小知識、火雞肉飯文字及影像紀錄等。

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