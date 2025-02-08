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    秧苗防寒害 專家籲稻田淹水5公分

    一期作秧苗凍傷，農友冒著低溫下田補植。（記者蔡宗勳攝）

    一期作秧苗凍傷，農友冒著低溫下田補植。（記者蔡宗勳攝）

    2025/02/08 05:30

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕連續幾波低溫特報，嘉義地區一期水稻秧苗傳出凍傷，水稻專家、高雄區農業改良場長羅正宗呼籲稻農做好防寒準備，稻田水位保持在五公分左右，水位消退就要補水，以水溫來保護秧苗，待天氣回溫再放水；若秧苗凍傷時，除非是一整片才須補植，若只是零星一、兩株不須補苗，旁邊植株自然就會補充。

    太保市黃姓農友說，入冬以來，冷氣團一波接一波，經常出現十度以下低溫，甫插秧不久的秧苗往往無法承受連續低溫而凍傷，致秧苗黃化發育不良，有些甚至凍傷一整片，已達須重新插秧程度，損失慘重。

    呂姓農友也說，較耐寒的水稻品種可以挺過連續低溫，但不耐寒品種就會出現傷害，尤其迎風面秧苗凍傷較嚴重，農友想要補植，卻擔心新一波寒流又造成凍傷，不及時補植，可能出現成長差異，影響收穫時機，陷入進退兩難。

    羅正宗說，秧苗的根系還沒長好，吸水性不夠，夜間風大吹乾水分，易導致葉子黃化，攝氏十度以下秧苗就會停止生長，此時稻田低溫管理很重要，由於水具保溫作用，必須適度淹水，最好保持五公分左右水位，待天氣逐漸回暖再放水。

    因低溫秧苗生長幾乎停滯，有些農友希望透過施肥，加強根系有助成長。不過，羅正宗說，施肥過多會改變土壤電解質，反而影響秧苗生長，建議施肥應適量。

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