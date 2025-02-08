北港溪高灘地設廁所 併水環境計畫

北港溪高灘地停車場沒有廁所，遊客找不到廁所引起民怨。（記者黃淑莉攝）

2025/02/08 05:30

朝天宮春節湧入上百萬香客 縣府：需求迫切 儘速規劃

〔記者黃淑莉／雲林報導〕北港朝天宮春節期間湧入上百萬人次遊客，廟內萬頭鑽動寸步難行，廁所更是大排長龍，女生要排隊一、二十分鐘，北港溪高灘地停車場沒有廁所再次引起討論。北港鎮長蕭美文表示，公所奔走多年都受限法令無法興建，最近再向縣府提報計畫，短期會先規劃增加流動廁所放置次數因應。

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長輩走200公尺 到朝天宮排長龍如廁

根據交通部觀光署統計，北港朝天宮去年湧入九四三萬人次高居全國廟宇之冠，尤其在春節期間、朝天宮迎媽祖、白沙屯媽祖北港進香等重要節慶日，單日香客超過數萬人次，為解決停車問題，縣府及北港鎮公所向水利署爭取在距離朝天宮最近的北港溪高灘地整地做停車場，約可停放五百輛，解決停車位一位難求窘境。

每年春節都會帶著家人到朝天宮參香祈福的民眾說，有停車場後，到北港不用擔心停車問題，但卻發現停車場沒有廁所，許多長輩下車找不到廁所，走了一、二百公尺到朝天宮，廟內廁所則大排長龍，引起不少民怨。

研擬增加流動廁所 放置次數

蕭美文指出，公所這幾年多次向高灘地管理單位五河分署爭取在高灘地停車場設置廁所，但受限法令規定河川地不得設置固定建物，加上缺乏水源，公所最近向縣府提報計畫，希望能一併解決高灘地停車場、水道頭園區廁所問題。

縣府水利處長許宏博表示，北港高灘地廁所問題因地方有迫切需求，接到公所提報計畫將併入北港高灘地水環境改善計畫，會加快腳步儘速完成規劃。

蕭美文說，公所在大年初一至初五在高灘地停車場出入口處設置臨時流動廁所，因應接下來北港迎媽祖、白沙屯媽祖進香及進香旺季，公所會視經費、人力增加流動廁所設置次數。

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