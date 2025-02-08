北港「媽祖粼光」小提燈 有溫暖感受

2025斗六市燈海節復古提燈。（記者黃淑莉攝）

2025/02/08 05:30

西螺福興宮「金芒」融入生肖「蛇」元素 斗六復古木製提燈 可當夜燈

〔記者黃淑莉／雲林報導〕元宵節為小過年，習俗吃元宵、賞花燈、提燈籠，各地小提燈受到矚目，西螺福興宮今年「金芒」限量版提燈，斗六市公所推出復古木製提燈、雲林縣府北港燈會有媽祖粼光祈福造型小提燈，想要索取民眾可注意領取條件及時間。

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西螺福興宮董事長楊文鐘指出，福興宮元宵節舉辦提燈踩街活動，今年的元宵小提燈是與臺灣吧Taiwan Bar合作，將生肖「蛇」的元素與元宵的光明意象一起畫成全新的設計角色「金芒」，圓形環取代傳統提把，可以當成燈籠及吊飾，讓太平媽的光與愛，陪伴民眾整年平安。

楊文鐘說，十二日元宵節當天下午五時卅分開放民眾領取，持二張一、二月發票可換取一個提燈，募集的發票將捐給雲林家扶中心、創世基金會及華山基金會。

斗六燈海節昨天起連續三天在太平老街登場，斗六市長林聖爵指出，今年公所特製復古仿木提燈，搭配二萬盞燈籠別具風味，也可擺設在家中當夜燈，只要分享燈海節活動任一篇貼文、直播，並出示手機畫面即可兌換一個，今、明兩天下午六時卅分、八時開放領取。

北港燈會雲林縣府推出「媽祖粼光」祈福造型小提燈，Q版媽祖圖像點燈後給人溫暖感，每天都很搶手，縣府文觀處說，十四日前只要在北港燈會三個燈區拍照打卡，上傳至Facebook或Instagram標籤「＃燈會原鄉在北港」，並設定公開分享或下載「慢遊雲林」APP，並點讚「慢遊雲林」粉絲專頁，每天下午六時在水道頭文化園區活動服務台領取。

2025北港燈會「媽祖粼光」祈福造型小提燈。（縣府文觀處提供）

西螺福興宮元宵「金芒」提燈。（記者黃淑莉攝）

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