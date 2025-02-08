海上圖書館「望僕號」 基隆巡展1個月

海上圖書館望僕號昨天在基隆港西一碼頭展出，民眾需預約才能登船。 （記者盧賢秀攝）

2025/02/08 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕海上圖書館望僕號Doulos Hope昨天起至三月九日停靠基隆港西一碼頭巡展，是台灣巡迴最終站，船上有超過二千種書籍，還設有景觀咖啡廳，不過每一時段只能容納三百人，採預約制，昨天基隆風雨太大設施被吹倒，暫緩登船，引起糾紛，民眾說期待的心情被破壞殆盡，船方感到抱歉，設施維修好之後就開放民眾上船。

首日風雨大設施被吹倒 登船延誤

由德國「好書共享協會」經營的「海上圖書館」望僕號（Doulos Hope）昨天巡迴至基隆，市長謝國樑與秘書長方定安、文化觀光局長江亭玫登船參訪。

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由於望僕號船隻較小，單一時段只能容納三百人，因此民眾要先在官網線上預約，並提早抵達港口，完成登船程序才上船；開放時間為每週二至週日下午一點至晚間八點半，週一公休。入場費五十元，六歲以下兒童及六十五歲以上長者免費入場。每週日晚上六點開放下週預約，詳情請見官網及粉專Doulos Hope。

不過昨天在基隆港開放首日，民眾提早抵達現場等候，接近上船時間，卻見有預約團體上船，預約民眾無法上船，認為部分人士有特權登船，引發爭議，船方人員只好暫停登船，民眾說，期待的心情被破壞殆盡。

船方人員表示，基隆港昨風雨太大，船上帳棚等安全設施被吹倒，因此才讓民眾暫時等候，民眾看到上船的是工作人員，船上設施整理後就讓民眾登船。

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