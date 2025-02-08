高中長照公費生 北市3年最多補助54萬

市府宣布推出「臺北市技術型高中長照人才培育獎助計畫」，每年補助學雜費及獎助金。（記者甘孟霖攝）

2025/02/08 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕高齡化趨勢是未來必須面對的挑戰，台北市政府昨宣布推出全國首創「臺北市技術型高中長照人才培育獎助計畫」，由教育局、衛生局及北市聯合醫院合作，針對技術型高中學生照顧服務科公費生提供獎助金，每年提供最多廿名學生每學期約三萬元全額學雜費補助及六萬元獎助金，三年最多補助五十四萬元，學生畢業後更能至聯醫穩定就業。

每年提供20人學雜費、獎助金補助

台北市副市長林奕華說，未來長照人力需求只會越來越高，市府透過教育局、衛生局及聯合醫院合作，是最好的人才養成合作模式，感謝北市唯二開設照顧服務科的喬治工商、開南高中大力配合，希望培育更多人才。

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開南高中照服科 中部以北招生最多

開南高中校長胡毓富表示，該校是中部以北招生最多照服科學生的學校，甚至還有東南亞僑生專班，而現在也講求跨領域整合，如果照服科學生未來持續進修，轉職成護理師、物理治療師等醫事人員，對於照服生涯更有幫助，該校照服科目前畢業三屆學生，當中不乏考取長庚護理系、中國醫藥學院物理治療系等，出路相當寬廣。

畢業後可進入聯合醫院就職

開南高中照顧服務科二年級學生林秉宏說，國中時就發現高齡化趨勢，加上看到家中長輩逐漸年老，認為會有越來越多需求，希望未來能夠開設長照機構，幫助更多有需要的家庭。

教育局技職教育科長陳秉熙說，台北市將長照與產學合作向下延伸至高職，照顧服務科公費生依據學業成績申請，每年至多能有廿位學生，除了能享有教育局提供每學期約三萬元學雜費減免，還能享有聯合醫院提供每學期六萬元獎助金，領取獎助金的畢業生，畢業後可進入聯合醫院就職。

喬治工商校長高國慶表示，新計畫上路對學生是一大誘因，未來目標、出路都很明確，對孩子安排也比較好，該校過去幾屆學生目前大部分都投入相關職涯，學以致用，希望能讓更多學生願意投入。

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