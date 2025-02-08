《忘留疫苗案》北市聯醫否認甩鍋中央 議員促公布通話

2025/02/08 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市立聯合醫院被揭露忘記預留預約到宅施打的流感疫苗，卻甩鍋中央將疫苗調走，根據通聯紀錄回應說同仁從未提及「中央」收回疫苗，誤傳會嚴重打擊醫護同仁士氣；台北市議員簡舒培痛批聯醫「甩鍋中央不成改指控市民說謊？」要求公布通話錄音檔釐清經過，而非以一張紙的「通話紀錄」，貿然指控市民說謊，還扣上「打擊醫護同仁士氣」的大帽子。聯醫回應，已做相關說明，盼儘快落幕，回歸日常業務執行。

聯醫︰已做說明 盼儘快落幕

簡舒培揭露一民眾在年前預約流感疫苗於年後接種，接種當天被電話告知「中央將疫苗全數調走」無法施打，經民眾向中央、衛生局詢問追查，發現是聯醫忘記預留疫苗，緊急調度才如約完成接種；聯醫總院長王智弘表示，通話紀錄裡並未提及「中央」，並指相關說法打擊醫護同仁的士氣。

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簡舒培反問北市府是在指控市民說謊嗎？聯醫的標準作業程序出了問題不思檢討，反而指控民眾；她追查年前預約接種的情形，目前都已完成接種，僅這例有問題，顯然是通知的人有問題，「為護航一個人拖所有人下水」，不認錯還硬拗，只是要幫蔣萬安做面子工程。

簡舒培認為，應公布公務電話通話錄音檔釐清，而非貿然地以一張「通話紀錄」指控民眾說謊，扣上「打擊醫護同仁士氣」的大帽子。聯醫回應，已作澄清說明，盼事件儘快落幕，回歸日常業務的執行，持續完成全民防疫與照顧市民健康的任務。

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