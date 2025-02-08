流感疫苗打光 北市府挨批應變不足

台北市公費流感疫苗已全部打完，議員認為市府應強化疫苗供應機制，建立更完善的應變措施。（資料照）

2025/02/08 05:30

議員指應有緊急採購機制 衛生局︰已針對不同風險對象 分階段施打

〔記者何玉華、甘孟霖／台北報導〕台北市公費流感疫苗已全部打完，要等中央緊急採購再分配，預估最快兩週後到位，台北市議員認為，因應突發事件造成疫苗搶打潮，市府應有緊急應變措施或啟動緊急採購機制，如今自費疫苗也打不到，造成人心惶惶，有需求的人反而打不到。衛生局表示，採購制度已針對不同風險對象分階段施打，此次是突發特殊事件造成民眾自我風險評估，導致疫苗需求改變。

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簡舒培︰應控留疫苗給有需求者

議員簡舒培指出，藝人大S因流感併發肺炎驟逝後，健康中心曾打電話詢問里長是否要加設接種站，顯然預判會有搶打潮；她認為，廣設接種站是平時提供方便性，鼓勵民眾接種的措施，在研判有搶打潮時，應該緊急盤點、控留疫苗給優先有需求的人，「民眾恐慌就會去打，不用再設接種站」，就不會有打電話通知預約民眾沒疫苗可打的意外發生。

王欣儀︰疫苗準備要有機動性

議員王欣儀說，市府對傳染病疫苗的準備應保有機動性、彈性，視疫情的變化跟民意需求調整；市府應該積極主動了解疫苗分配情況，盤點公費、自費疫苗的需求，如今自費疫苗也打不到，人心惶惶，接下來元宵節、中小學開學，讓人憂心流感疫情。

王欣儀認為，北市經費充裕，災害準備金、第二預備金都可以緊急調度使用，尤其跟民生健康相關的議題，議會都會支持；台北都會區人口密度高，感染風險比中南部高，市府應強化疫苗供應機制，建立更完善的預警及應變措施，在第一時間要有敏感度，當發現民眾有搶打發生時，快狠準的做成決策，確保民眾在有需求時都能及時接種疫苗，才能讓民眾有感。

衛局︰特殊事件造成疫苗需求改變

衛生局疾病管制科科長張惠美表示，流感疫苗都是委託中央統一採購，除了採購效率高、價格也會有優勢，中央跟廠商的採購合約也會有保留擴充的需求；目前的採購機制已有預留不同風險對象分階段施打的考量，衛生單位會監看疫情跟疫苗施打的狀況做評估，這次是特殊事件造成民眾自我風險評估跟疫苗需求改變造成，才會在短時間內出現搶打潮。

醫師︰戴口罩勤洗手 保持社交距離

在沒有疫苗可打的情況下，市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰表示，疫苗能增加三至五成保護力，但有效的防範措施還有社交自律，包括避免群聚、戴口罩、勤洗手、保持社交距離等，而近日天氣冷，多人待在室內要注意通風，也是防範之道。

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