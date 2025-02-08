擴大補助 花蓮123家院所免費5癌篩檢

花蓮縣社區整合式篩檢，提供大腸癌的糞便潛血檢查，民眾也可至一二三家醫療院所受檢。 （花縣衛生局提供）

2025/02/08 05:30

8類癌症死亡率高於全國 人類乳突病毒也補助免費檢測

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣十大癌症死因中包括肺癌、肝癌、女性乳癌、口腔癌、食道癌、攝護腺癌、胰臟癌、胃癌，死亡率皆高於全國，衛福部今年擴大癌症篩檢年齡補助及項目，共提供肺癌等五大癌症篩檢、人類乳突病毒檢測，在花蓮共一百廿三家醫療院所提供免費檢測。

請繼續往下閱讀...

每10萬人 有131.07人罹癌死亡

衛福部上一次公布的花蓮縣十大癌症死因是二○二三年，花蓮縣罹患惡性腫瘤的標準化死亡率為每十萬人一三一．○七人，相當於該年度全縣有接近四百人罹癌死亡。

衛生局指出，花蓮縣十大癌症死因，前三名分別為氣管支氣管和肺癌（每十萬人口廿一．九八人）、肝和肝內膽管癌（每十萬人口十八．六六人）、口腔癌（每十萬人口十二．五人），第四名起為結腸直腸肛門癌、食道癌、女性乳房癌、胰臟癌、其他癌症、胃癌、白血病。

衛生局長朱家祥說，今年政府擴大癌症篩檢年齡補助及項目，包括肺癌、大腸癌、乳癌、子宮頸癌、口腔癌等五癌及人類乳突病毒，均提供高危險族群免費篩檢，花蓮縣今年提供五癌篩檢的醫療院所共有一百廿三家，名單可上花蓮縣衛生局官網查詢。

補助資格部分，肺癌為兩年一次的低劑量電腦斷層檢查，資格為四十歲到七十四歲歲女性及有家族病史的四十五至七十四歲男性；或一年吸菸超過廿包以上的五十歲至七十四歲民眾。

大腸癌篩 兩年一次糞便潛血檢查

大腸癌兩年一次的免費糞便潛血檢查，資格為四十五歲至七十四歲民眾，以及有罹癌家族史的四十至四十四歲民眾；乳癌補助兩年一次的免費乳房Ｘ光攝影，資格為四十歲至七十四歲女性；子宮頸癌的抹片檢查，補助廿五至廿九歲女性三年篩檢一次、卅歲以上每年一次，逢卅五歲、四十五歲、六十五歲可接受人類乳突病毒篩檢；口腔癌兩年一次的口腔黏膜檢查，資格是卅歲以上吃檳榔及吸菸者、十八歲以上嚼檳榔的原住民。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法