寒流來襲 宜蘭武陵賞櫻專車今明停開

國光客運賞櫻專車接駁路線8日、9日暫停服務。（武陵農場提供）

2025/02/08 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕武陵農場櫻花季八日至廿三日登場，宜蘭端有三條公共運輸服務接駁路線可直達，但受寒流來襲，公路局考量高山道路可能結冰，不排除預警性封路，今、明兩天週末賞櫻專車停開，三條路線已預售三九二張票，民眾可改期搭乘或辦理退票。

預售392張票 可改期或退票

氣象署預報，受到這波寒流影響，北部和宜蘭地區氣溫可能降到八至十度，且會持續到下週一清晨，公路局考量寒流下雪將影響台七甲線等山區道路，不排除提前啟動限加掛雪鏈或預警性封閉管制通行措施。

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若啟動管制，甲、乙類大客車及超過三．五噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車），均將禁止進入管制路段；因此原定今、明兩天行駛的國光客運武陵賞櫻專車，將提前因應停止載客服務。

國光客運羅東站表示，國光客運武陵賞櫻專車共計五條路線，其中宜蘭端有宜蘭轉運站—武陵農場、羅東轉運站—武陵農場、三星鄉綜合運動場—武陵農場等三條路線，經統計本週末兩天已售出三九二張預售票。

國光客運指出，為確保乘客安全，週末兩天停駛專車，已購買車票乘客可於即日起至廿三日內，持票至國光連線車站更換櫻花季的其他日期車票，若無法更改日期搭乘，亦能至售票窗口辦理退票，免扣手續費，如逾期將視為廢票，不再受理退換票。

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