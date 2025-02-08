冬山元宵花火節 今晚施放600秒

宜蘭冬山鄉公所今晚舉辦元宵花火節，施放長達六百秒的「高空煙火秀」。圖為去年活動情況。（冬山鄉公所提供）

2025/02/08 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山舊河港燈節上月開幕，重頭戲元宵花火節今晚登場，晚間八點廿五分將施放長達六百秒的「高空煙火秀」，照亮冬山鄉夜空，現場還會發送蛇年小提燈，並設置花火市集，讓補班日多點小確幸！

送蛇年小提燈 還有市集擺攤

今天是今年唯一補班日，冬山鄉公所舉辦號稱北台灣最盛大元宵煙火秀，邀民眾下班後直奔冬山觀賞高空煙火，冬山火車站附近均是絕佳觀景點，沿途還有「花丘綻放」等璀璨燈飾可拍照打卡。

請繼續往下閱讀...

活動現場附近有冬山夜市，冬山車站鐵路橋下廣場更加碼舉辦限定市集，下午三點開張後營業至晚間九點，邀請各式文創攤商共襄盛舉；遊客還能選擇參加「冬山河生態綠舟」水上活動，從舊河道欣賞燦爛煙火。

現場安排樂團表演 周邊交管

冬山鄉公所表示，元宵花火節自晚上六點半開始，會先在冬山車站前廣場服務台，發送五百份限量元宵蛇年小提燈，隨後安排風澤薩克斯風樂團、潘芳烈樂團演出，預計八點廿五分施放煙火，若遇大雨不受影響，會照常施放。

鄉公所指出，活動期間進行交通管制，冬山舊河道步道雙向禁止行人進出，煙火施放周邊全面交管，禁止人車進入，生態綠舟停車場於下午五點後不開放停車，並嚴禁人員在車內或管制範圍逗留，慈愛路開放單側停車，公所建議民眾搭乘火車到冬山賞燈、看煙火，最為方便。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法