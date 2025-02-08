遠化新埔總廠氣爆 確認管線洩漏引發

遠化新埔總廠氣爆事件，竹縣府消防局火調人員確認管線洩漏所致，初步排除有人為蓄意破壞。 （記者黃美珠攝）

2025/02/08 05:30

竹縣消防局火調排除人為蓄意破壞 檢方陸續傳訊6人釐清

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹檢、警、消昨天持續調查遠化新埔總廠氣爆事件以釐清發生原因。檢方從前天傍晚指揮警方用證人身分，陸續傳訊棉六廠同仁跟警衛六人，以了解事發時值班應變等作為是否吻合相關必要的SOP，也爬梳整個作業現場設備的管養與維護情形，初步沒有人轉被告，也暫時沒有人提出業務過失致死的指控。消防局火調進展，確認是管線洩漏所致，初步排除有人為蓄意破壞。

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2死19傷 議員協助向遠化求償

氣爆造成兩死、十九人輕重傷，勞動黨新竹縣議員羅美文表示，可協助這次在氣爆事件中受難的死傷者及其家屬向遠化求償。因兩名死者不幸喪失的生命，對家屬來說絕對不只是依勞基法四十五個月的工資補償就說得過去的。

縣府消防局昨天火調進展，確認這起悲劇是管線洩漏所致，初步排除有人為的蓄意破壞。火調人員也進場把棉六廠內各區實際受害的狀況做好相關調查後製成圖片，結合廠方人員兵分多組，其中一組調查確認洩漏點位，並做流體力學的運算、驗證洩漏量，模擬案發情況再看是否相符，並試著找出實際引爆的火源所在，只是並未找到火源。

但初步調查發現，管線洩漏處就在棉六科跟重九科共用的管線區，汽化程度有波及絲七科、棉一科這兩區塊，且因洩漏和起火交互作用下，廠內的道生油幾乎都已漏光。在管線並無破裂，又沒人為破壞痕跡下，何以會洩漏？是管線劣化？還是現場有機械設備異常？還需調查釐清，預計卅天後調查報告出爐。

9人住院 其中4人轉送林口長庚

氣爆造成兩死、十九人輕重傷，昨天仍有九人住院穩定治療和觀察中，其中傷勢嚴重的四人已轉送林口長庚醫院收治，生命徵象穩定。其中年紀最長的六十四歲溫姓男子，因爆炸威力造成其骨盆受傷及腹部出血，前手臂骨折，已手術治療住院觀察中。新竹台大分院生醫醫院竹北院區和新竹醫院各有一名燒燙傷患者住院，廿七歲男移工全身有六十三％二度燒燙傷，四十歲本國籍的王姓男子全身六十％遭到燒燙傷，在加護病房救治中。

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