苗縣罷免藍委 綠營議員「被出征」

2025/02/08 05:30

被點名議員︰邏輯謬誤

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕全國各地不少公民團體目前發起罷免不適任立委活動，也陸續送件至中選會。不過，作為藍營鐵票倉、兩席區域立委皆為藍軍的苗栗縣，地方傳出聲音不滿罷免立委活動，反而要發起罷免綠營縣議員行動；被點名議員反駁此舉是邏輯謬誤；也有議員認為僅是為民服務，可接受檢驗。

依苗栗國罷免立委連線消息，苗栗縣兩席立委選區目前連署書已經跨越第一階段門檻，下週極有機會送件，也有宣傳車持續宣傳罷免立委活動，期盼能讓連署書件數持續衝高。

請繼續往下閱讀...

被點名罷免的無黨籍縣議員曾玟學則說，罷免活動主要因兩位區域立委在國會糟糕的表現，所以人民行使公民權，而他與其他遭點名的議員僅是為民服務協助代收件。曾也喊話，究竟是誰躲在所謂的地方民眾後面，希望能出面說清楚，他會更堅定與公民站在一起。

民進黨籍縣議員陳光軒指出，地方傳出聲音要罷免綠營議員是邏輯謬誤，畢竟罷免立委活動是由民團發起，只是不少民眾不知道前往哪裡填寫或送件，服務處為民服務協助送件，卻反遭被點名，若真有人發起罷免議員，他會全面應戰。

民進黨籍縣議員翁杰則表示，罷免活動由公民團體發起，他並未發起僅是協助，他自認為民服務不分黨派，若真有人發起罷免議員活動，希望能給出合理的理由，也不希望相關活動變成報復式活動，應該要回歸民意自主。

民進黨議員陳品安則說，她尊重民意，也希望兩位立委屆時能尊重民意，而公民有意願參與相關活動，她身為民代需為民服務。相信她努力服務選民的政績，經得起檢驗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法