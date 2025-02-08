新北市坪林簡易自來水鑿井完工 106戶受益

2025/02/08 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市坪林區不少居民住在山區，沒有自來水管線，居民引取山泉水做為民生用水，但因溪流水源在夏季枯水期容易乾涸供水不穩，水利局為去年補助坪林區公所一八四八萬元，進行簡易自來水鑿井工程，目前已經完工，共計一○六戶居民受益。

水利局長宋德仁表示，坪林受限於地勢高、位置偏遠及人口分散，自來水管線佈設比率偏低，為改善夏季枯水期水源枯竭影響民生用水問題，水利局及區公所、里長另覓水源及鑿井，共完成八處鑿井工程及一件地面水改善工程，鋪設九二一○公尺高密度聚乙烯水管線及新設儲水桶，並改善既有儲水設備，使各里的簡易自來水系統更為完善。

請繼續往下閱讀...

坪林區大林里長李秋勝表示，夏季枯水期容易缺水，生活很不方便，坪林地區陸續以鑿井方式開發新的水源，成效很好，在溪水水源缺乏時井水一打就有，居民在平日管線的維護作業也便利許多。

宋德仁說，新北市幅員廣大且城鄉地理環境迥異，為改善無自來水地區居民用水問題，市府每年均編列五千萬元的經費，加上第一線區公所及地方里長的建議，共同佈建簡易自來水系統，讓山區民眾在生活用水方面得到照顧。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法