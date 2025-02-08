石碇二格步道 登高健行賞櫻花

石碇區二格道路、北47線及47之1線沿途山櫻花樹，已悄悄換上浪漫粉色新裝。（新北景觀處提供）

2025/02/08 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕初春時節生機盎然，浪漫粉色櫻花陸續綻放，繼淡水、汐止等處櫻花盛開後，石碇區二格道路、北四十七線及四十七之一線沿途山櫻花樹，也悄悄換上新裝，區公所今天（八日）舉辦「石碇賞櫻趣」健走闖關活動，賞櫻健行同時進行生態導覽及歡唱共賞活動。

新北市綠美化環境景觀處長林俊德指出，石碇為賞櫻勝地之一，其中，二格公園在石碇區北宜路四段卅號（靠北宜公路廿三K處），海拔高度五五○公尺，周邊山巒起伏，層巒疊翠，景緻壯觀；沿著二格路至二格山登山步道，整段行程來回約四公里，踏青健行之外，也能欣賞繽紛綻放的櫻花步道，登高後更能鳥瞰翡翠水庫及千島湖景色，是拍照熱點。

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景觀處指出，假日人潮眾多，建議民眾搭乘大眾運輸前往，若想得知市轄各地櫻花的花況，可至「新北蒔花好綻─花見櫻花季」官網或臉書粉專「賞花快報」追蹤相關資訊。

另外元宵節將至，新北市各區公所昨天起陸續發放市府「蛇燈精靈」小提燈，今天（八日）可到板橋、中和、新莊、三重、新店、蘆洲、汐止、樹林、林口、鶯歌、五股、瑞芳、八里、三芝、萬里、金山、貢寮、石門、雙溪、石碇、坪林、烏來與平溪等廿三個區公所領取，其他區在公園或市民活動中心發放，民眾可到市府民政局網站查詢「新北蛇年小提燈各公所發放時間及地點資訊表」。

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