雙北世壯運 服裝、選手禮包亮相

新北市長侯友宜（中）與台北市長蔣萬安（右二）出席雙北世界壯年運動會服裝暨禮包公開記者會，邀請各界報名參與盛會。（記者劉信德攝）

2025/02/08 05:30

開幕倒數三個月 17日截止報名 深澳鐵道自行車、觀光公車選手免費

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市、台北市將在五月共同舉辦「雙北世界壯年運動會」，報名至二月十七日截止，賽會開幕倒數三個月，新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安昨共同發布賽會專屬六款服裝及選手禮包，希望民眾把握最後報名機會。

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侯友宜、蔣萬安表示，世壯運共有卅五個運動種類在六十九處場館辦理，約一萬八千位工作人員服務一三八個國家的三萬多名選手，大會推出賽務、場館、裁判、醫療、志工及籌備委員六款制服以便參加者識別、尋求諮詢服務；另外，選手專屬大禮包有紀念衣、後背包、運動水壺、大浴巾、智慧穿戴裝置與環保餐具。

運動中心、游泳池開放 方便選手訓練

侯友宜說，賽會期間，選手可免費騎乘深澳鐵道自行車，免費參加七十五場次一日遊跨域文化行旅，深度體驗新北市獨特文化，還可享三個月（五月十七日至八月十六日）免費搭假日觀光公車至九份、黃金博物館、水湳洞、深澳鐵道自行車等景點旅遊；另在賽會期間憑官方核發證件，可免費使用新北十六座國民運動中心的體適能館及游泳池，及泰山體育館、板樹體育館體適能館與八里焚化爐游泳池，方便選手訓練。

板橋田徑場 中醫駐點服務選手

新北市在板橋田徑場會安排中醫駐點服務選手，並在三個身障比賽的運動場館，板橋體育場、市民廣場、新莊體育館，組成「一對一服務團隊」，讓身障選手安心、安全享受比賽過程。

蔣萬安指出，台北市推出選手好康包括「場館好康」，國內外選手可憑認證卡免費使用台北市十座運動中心健身房及游泳池，另外「交通好康」由大會規劃賽會期間搭乘Uber八折優惠及提供外國選手一千二百元交通卡，在台期間可免費搭乘捷運、台鐵等大眾運輸工具。

新北市體育局指出，雙北世壯運報名將於二月十七日截止，路跑、籃球、木球及其他運動種類尚有報名名額，詳細資訊可至雙北世壯運官網及粉絲團查詢。

世壯運賽會服裝、智慧穿戴裝置、運動水壺大浴巾、後背包，展示亮相。（記者劉信德攝）

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