芬園同安寮遶境 等90年喜迎天公

彰縣芬園傳承百年九角頭迎天公，今年輪到八寮角林明池（右）接下新爐主。（記者劉曉欣攝）

2025/02/08 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣芬園鄉傳承百年的「九角頭迎天公」，今年輪到八寮角的同安寮，同安寮距離上次天公爐遶境，已經是九十年前了。八寮角副爐主林子瓏表示，每一次輪完所有庄頭，都要花上七十二年，同安寮有兩位耆老，分別是九十九歲、九十八歲，一生看到兩次，真是非常幸運。

九角頭9年輪一次 各庄頭再博杯決定

林子瓏指出，所謂「九角頭」指的是芬園鄉八寮角、社口角、楓坑角、芬園角、竹林角、牛埔角、縣庄角、大埔角與圳墘角，這九大角頭每九年輪一次，但每個角頭底下還有其他庄頭，庄頭輪值順序則是靠「博杯」決定。八寮角旅外子弟，最近幾乎全部回到家鄉，尤其同安寮的鄉親，就是為了這場近百年的盛事。

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林子瓏強調，八寮角的同安寮上次輪到當值，是日治時期一九三五年，相隔九十年後才再次輪到。簡單來說，每個庄頭至少要相隔七十二年才會輪到，也有可能拉長到一四四年才輪到，完全取決庄頭「博杯」順序，這跟部分地區是固定幾年一輪的情況並不相同。

九角頭迎天公將申列無形文化資產

林子瓏說，傳統拜天公都是大年初九，等到大年初十才恭迎天公爐到神轎，遶境輪值的當地角頭範圍，幾乎要從早遶到晚上，非常熱鬧。彰化縣長王惠美昨天也到場，見證「九角頭迎天公」由圳墘角舊爐主賴炳燦，交接天公印信給八寮角新任爐主林明池。王惠美表示，未來縣府也會持續協助將芬園迎天公活動，申請列為無形文化資產，讓百年文化活動更發揚光大。

芬園鄉長林世明表示，這是芬園鄉很盛大的迎天公宗教盛事，歡迎大家有空到同安參與遶境、體驗活動。

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