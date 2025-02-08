「台中金城武樹」景點 無斑馬線可走

台中市也有金城武樹，市府在四周建大圓環，民眾可仔細端詳金城武樹。（記者蘇金鳳攝）

2025/02/08 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕市府在進行十三期重劃時，將被當地人稱為「台中金城武樹」老榕樹原地保留，並在四周設了大的「渦輪圓環」，圓環上還設有自行車道及休憩椅，可讓民眾騎自行車三百六十度端詳老樹，但是有民眾反映，圓環四周皆是馬路，無斑馬線可穿越，且圓環未設斜坡及行人引道，自行車跟行人如何上去圓環？要求市府儘速改善。

沒有行穿線 交通局將討論調整

交通局表示，該圓環處為十三期重劃區範圍，針對相關設施的配置與需求，交通局將再與地政局等單位研議討論調整。

請繼續往下閱讀...

位在台中市十三期重劃區南屯區有二株百年老榕樹，其中一株是高達一七．二公尺，樹幅寬大，被當地人稱為「台中金城武樹」，市府原地保留二株老榕樹且棲地加大，而棲地四周設計成渦輪圓環 成新景點。

過去未開發前「躲在巷弄」內，民眾都不容易找，如今十三期已開發，就位在南屯的永春東一路及益豐路二段間。

不過，目前市府規劃遭質疑不夠完善，一位陳姓市民向本報反映，雖然市府設大圓環加大老樹棲地值得讚許，但圓環外都是馬路，民眾從外部要走到圓環，並無任何行穿線，民眾穿越馬路需要非常小心。

陳姓市民並表示，民眾即使走到圓環，並無斜坡或者行人引道可上圓環，民眾需要抬自行車才能上圓環的自行車道，同時，市府未設有老樹防撞設施，這些都應該趕快改善，才能讓此成為中市的打卡新景點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法