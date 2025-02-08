中捷綠線聯開案 首座商辦大樓上梁

中捷綠線四維國小G5站土地開發案辦公大樓，是綠線共構首座商辦大樓，預計明年六月取得使照。（記者蘇金鳳攝）

2025/02/08 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷綠線已通車四年多，沿線有六站七處土地聯合開發案正在施工或招標中，市府昨天舉辦四維國小G5站土地開發案辦公大樓的上梁典禮，是中捷綠線共構首座商辦大樓，規模為地上二十二層，地下五層，共一一三戶，預計明年完工、六月取得使用執照，半年內交屋。

將蓋地上22層 地下5層 共113戶

中捷綠線沿線共有七個土地聯合開發案，其中文華高中站（G8）已興建完成，是屬於住宅大樓，二百戶目前只剩下三戶還在進行標租售作業，而四維國小站則是商辦大樓，二○二三年七月動工，預計明年完工，市府昨天進行上梁典禮。

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秘書長黃崇典表示，四維國小聯開大樓的上梁典禮，是聯合開發重要里程碑，並感謝中央核定中捷藍線，除了綠線、藍線、環線及機場線，完成後會成為重要捷運網絡，台中市成為完整的捷運城市。

中捷綠線沿線七個聯開案，除了文華高中及四維國小站外，分別完工及施工中，其中文心崇德站（G6）已在去年九月取得建照，將興建二十七層樓，地下五層，規劃為郵局、商場、住宅，預計今年申報開工。

明年6月取得使照 半年內交屋

此外，文心櫻花站（G8A），預計興建地上二十四層、地下六層，規劃住宅大樓，目前辦理建築用地都市計畫變更中，待變更後逕送建照執照審查；南屯站（G11），預計興建規模二十七樓高，地下五層，預計規劃住宅大樓，投資人正辦理第四次設計變更，預計今年七月取得建照執照、年底申報開工；市政府站（G9-1），預計興建規模高達四十三層樓，地下七層，正規劃設計中。

另外，市政府站（G9-2）正進行徵求投資人及前置作業中，將視市場狀況辦理招商。

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