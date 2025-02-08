為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中捷綠線聯開案 首座商辦大樓上梁

    中捷綠線四維國小G5站土地開發案辦公大樓，是綠線共構首座商辦大樓，預計明年六月取得使照。（記者蘇金鳳攝）

    中捷綠線四維國小G5站土地開發案辦公大樓，是綠線共構首座商辦大樓，預計明年六月取得使照。（記者蘇金鳳攝）

    2025/02/08 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷綠線已通車四年多，沿線有六站七處土地聯合開發案正在施工或招標中，市府昨天舉辦四維國小G5站土地開發案辦公大樓的上梁典禮，是中捷綠線共構首座商辦大樓，規模為地上二十二層，地下五層，共一一三戶，預計明年完工、六月取得使用執照，半年內交屋。

    將蓋地上22層 地下5層 共113戶

    中捷綠線沿線共有七個土地聯合開發案，其中文華高中站（G8）已興建完成，是屬於住宅大樓，二百戶目前只剩下三戶還在進行標租售作業，而四維國小站則是商辦大樓，二○二三年七月動工，預計明年完工，市府昨天進行上梁典禮。

    秘書長黃崇典表示，四維國小聯開大樓的上梁典禮，是聯合開發重要里程碑，並感謝中央核定中捷藍線，除了綠線、藍線、環線及機場線，完成後會成為重要捷運網絡，台中市成為完整的捷運城市。

    中捷綠線沿線七個聯開案，除了文華高中及四維國小站外，分別完工及施工中，其中文心崇德站（G6）已在去年九月取得建照，將興建二十七層樓，地下五層，規劃為郵局、商場、住宅，預計今年申報開工。

    明年6月取得使照 半年內交屋

    此外，文心櫻花站（G8A），預計興建地上二十四層、地下六層，規劃住宅大樓，目前辦理建築用地都市計畫變更中，待變更後逕送建照執照審查；南屯站（G11），預計興建規模二十七樓高，地下五層，預計規劃住宅大樓，投資人正辦理第四次設計變更，預計今年七月取得建照執照、年底申報開工；市政府站（G9-1），預計興建規模高達四十三層樓，地下七層，正規劃設計中。

    另外，市政府站（G9-2）正進行徵求投資人及前置作業中，將視市場狀況辦理招商。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播