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    首頁　>　生活

    政院中辦業務費 被刪成0元

    2025/02/08 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕立法院藍白立委農曆年前大砍中央總預算，其中五個行政院各區服務中心的業務費刪成剩三十六萬元，原本行政院中部服務中心執行長莊競程估算中辦可分配到六、七萬，但近日經主計人員提醒，藍白不但將業務費刪除，還有統刪，因此中辦的業務費已被刪成○元，他無奈的表示，現今只能待院本部指示，但會緊守崗位。

    執行長︰會緊守崗位

    日前中辦執行長莊競程就指出，中心的預算去年業務費為六百萬，今年編七百萬，但遭藍白聯手砍到只剩六、七萬，造成水電費、五位約聘僱、環境清潔及保全的經費都沒有；並且在開春上工第一天，就在行政院中部聯合服務中心門口張貼「因預算遭刪九十九％，只剩七萬餘元，所有服務業務將受到嚴重影響，可能面臨延宕停擺」公告。

    但是，中辦副執行長吳音寧昨天在臉書PO文表示，行政院全台聯合服務中心的業務費不只被刪除三．六千萬餘元，中辦的業務費也不只被刪到剩約七萬，因此若是加上統刪就被刪光成○元。

    中辦執行長莊競程昨天表示確有此事，是他告知吳音寧的，本來他以為業務費被刪到九十九％，只剩下三十六萬，依規模中辦應可分配到六、七萬，但主計人員提醒，還包括統刪，因此中辦的業務費是○。

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