減碳10％ 今年估無法達標

環境部7日召開「第三期溫室氣體（2026年到2030年）階段管制目標」草案公聽會，收集各界意見。（記者吳柏軒攝）

2025/02/08 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕環境部推動溫室氣體減量，並研擬政府六大部門減碳目標，昨日舉行「第三期溫室氣體（二○二六年到二○三○年）階段管制目標」草案公聽會，收集各界意見，因今年減碳估計無法達標，氣候變遷署長蔡玲儀預估，使用天然氣過渡與增加再生能源將是重要關鍵。

第三期溫室氣體管制目標草案中，鎖定能源、製造、住商、運輸、農業及環境等六大部門，盤點規劃到二○三○年的減碳目標，設定國家總目標要比二○○五年的排放量再減少二十八％正負二％。

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製造部門燃料燃燒是關鍵

蔡玲儀指出，過去第二階段目標設定減十％，但因再生能源發展時程晚了一年，估算到今年底台灣減碳約七到八％，恐無法達標，其中製造部門的燃料燃燒是關鍵。

蔡玲儀說，雖第二期恐無法達標，但二○三○年的第三期目標仍依照規劃，朝向二十八％正負二％努力，公聽會主要收集各界意見，綜整給各部會，包含交通部、經濟部、農業部、內政部等，須再加大減碳力道，三期目標後續送行政院核定，出爐後半年內各部會將再提出各自細部行動方案，明年上路。

蔡玲儀指出，台灣碳排約九十％是燃料燃燒，要把高碳排的燃煤逐年降低，但過程中要顧及用電需求，因此天然氣的過渡使用，及增加再生能源比例，將是第三期管制目標的重要關鍵。

昨日環團、民眾質疑，能源與製造部門承擔的減碳責任太少，石化業應提出淨零轉型與具體減碳目標，提出應補助家戶廣泛應用微型太陽能等再生能源，甚或生質酒精混入汽油燃料來降低小客車碳排等。

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