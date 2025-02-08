交部將訂指引 前擋風玻璃透光率至少70％

交通部將購置檢測儀器替車主檢測隔熱紙透光率。（交通部提供）

2025/02/08 05:30

向車商、經銷商、隔熱紙製造商宣導 預計3月份啟動

〔記者吳亮儀／台北報導〕行人和道路交通安全近年受到重視，部分汽車隔熱紙一直被批評為透光率太差，導致駕駛視線不清造成車禍或撞傷行人。交通部長陳世凱宣布，將檢討並訂定隔熱紙透光率指引，以目前蒐集的國外規範和國內問卷結果，前擋風玻璃透光率約七十％，前側窗玻璃卅五％，B柱後玻璃不規範。

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交通部昨天舉行行人道安記者會，陳世凱說明去年一月到十一月各縣市交通死亡和行人死亡狀況，台中市仍蟬聯全台行人死亡人數之冠，也較去年同期增加八名行人死亡。

低透光防烈日、求隱私 夜間駕駛易釀災

汽車隔熱紙的透光率被認為是造成車禍和行人死傷的主因之一，而我國目前毫無規範。許多車主選擇低透光的隔熱紙，百分比越低代表透光率越低，低透光率隔熱紙能阻隔夏日烈陽讓車內不那麼熱，或是隱私考量，但恐會造成駕駛視線不清，黑夜中容易出車禍、或將行人撞死傷。

台灣許多車主選擇四十％以下超低透光率隔熱紙，夜間視線會被遮蔽，導致駕駛容易看不清行人或其它車輛。交通部蒐集各國規範和國內問卷，以B柱為分隔點，前擋風玻璃透光率七十％以上，前側窗玻璃卅五％以上；B柱後方因有隱私考量，一般車輛後側窗及後擋風玻璃不予規範。

交通部表示，今年將與相關單位如車商、經銷商、隔熱紙製造商等業者溝通，並提供安全指引，達到源頭管理及宣導，預計三月份啟動，啟動後三個月到六個月完成，之後將購置檢測儀器提供數據，供車主參考。

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