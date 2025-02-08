公費流感疫苗 疾管署：盼預算速解凍

疾管署昨日公布最新統計，公費流感疫苗打氣稍有減緩，目前公費流感疫苗剩餘約2.5萬劑。 （資料照）

2025/02/08 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕藝人大S徐熙媛在日本因流感併發肺炎驟逝，掀起民眾搶打公費流感疫苗，短短三天就接種十三．七萬劑，行政院火速拍板緊急增購十萬劑公費疫苗，初估約需兩千三百萬元。疾管署副署長曾淑慧表示，採購費用將由疫苗基金支應，預計二月廿日起，就能提供六十五歲以上長者、幼兒等十一類對象接種。

10萬劑疫苗約2300萬元 疫苗基金會支應

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行政院前天拍板增購十萬劑公費流感疫苗，不過疫苗基金預算及公務預算撥補疫苗基金，分別被在野黨凍結一百萬元與一千萬元。若以去年各家疫苗廠得標價格均價估算（東洋二四二元、高端二三八元、國光二三六元、荷商葛蘭素史克二三五元、賽諾菲二三二元），增購十萬劑疫苗約需兩千三百萬元經費。

曾淑慧指出，增購疫苗的經費將由今年度疫苗基金支應，同時盼藍白立委儘速解凍相關預算，避免其他疫苗採購受影響，增購疫苗部分正與廠商議價中，若採購程序與交貨進度順利，最快可於二月廿日開打。

目前國內仍處於流感流行期，過年前單週類流感就診人次達十六萬，為近十年同期新高，疾管署去年採購六五八萬劑公費疫苗，另各縣市代購廿萬劑，總計六七八萬劑，數量為歷年最多。

去年十月、十一月分階段提供高風險族群接種，今年起才開放全民接種。疾管署統計，截至二月三日仍剩十六．二萬劑，四日、五日、六日分別接種七．三萬劑、四．六萬劑及一．八萬劑，三天就打掉十三．七萬劑，剩約二．五萬劑。

國內仍處流感流行期 打比不打好

疾管署提醒，流感疫苗是預防流感最有效的方法，可降低住院與死亡風險，特別是慢性病患、孕婦及六個月以下嬰兒的照護者，透過接種疫苗可保護自己及家人健康。

耳鼻喉科醫師柯仁弘表示，新聞事件短期內能提升民眾警覺，有助提高接種率，增購疫苗若打不完，最終會開放給更多的公費對象。他強調，去年全年都有流感，即使接種時間較晚，仍會比不打好。

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