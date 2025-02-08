為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    公費流感疫苗 疾管署：盼預算速解凍

    疾管署昨日公布最新統計，公費流感疫苗打氣稍有減緩，目前公費流感疫苗剩餘約2.5萬劑。 （資料照）

    疾管署昨日公布最新統計，公費流感疫苗打氣稍有減緩，目前公費流感疫苗剩餘約2.5萬劑。 （資料照）

    2025/02/08 05:30

    〔記者邱芷柔／台北報導〕藝人大S徐熙媛在日本因流感併發肺炎驟逝，掀起民眾搶打公費流感疫苗，短短三天就接種十三．七萬劑，行政院火速拍板緊急增購十萬劑公費疫苗，初估約需兩千三百萬元。疾管署副署長曾淑慧表示，採購費用將由疫苗基金支應，預計二月廿日起，就能提供六十五歲以上長者、幼兒等十一類對象接種。

    10萬劑疫苗約2300萬元 疫苗基金會支應

    行政院前天拍板增購十萬劑公費流感疫苗，不過疫苗基金預算及公務預算撥補疫苗基金，分別被在野黨凍結一百萬元與一千萬元。若以去年各家疫苗廠得標價格均價估算（東洋二四二元、高端二三八元、國光二三六元、荷商葛蘭素史克二三五元、賽諾菲二三二元），增購十萬劑疫苗約需兩千三百萬元經費。

    曾淑慧指出，增購疫苗的經費將由今年度疫苗基金支應，同時盼藍白立委儘速解凍相關預算，避免其他疫苗採購受影響，增購疫苗部分正與廠商議價中，若採購程序與交貨進度順利，最快可於二月廿日開打。

    目前國內仍處於流感流行期，過年前單週類流感就診人次達十六萬，為近十年同期新高，疾管署去年採購六五八萬劑公費疫苗，另各縣市代購廿萬劑，總計六七八萬劑，數量為歷年最多。

    去年十月、十一月分階段提供高風險族群接種，今年起才開放全民接種。疾管署統計，截至二月三日仍剩十六．二萬劑，四日、五日、六日分別接種七．三萬劑、四．六萬劑及一．八萬劑，三天就打掉十三．七萬劑，剩約二．五萬劑。

    國內仍處流感流行期 打比不打好

    疾管署提醒，流感疫苗是預防流感最有效的方法，可降低住院與死亡風險，特別是慢性病患、孕婦及六個月以下嬰兒的照護者，透過接種疫苗可保護自己及家人健康。

    耳鼻喉科醫師柯仁弘表示，新聞事件短期內能提升民眾警覺，有助提高接種率，增購疫苗若打不完，最終會開放給更多的公費對象。他強調，去年全年都有流感，即使接種時間較晚，仍會比不打好。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播