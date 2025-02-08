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    專家：千里眼高空監測 地面持續推動電動車

    空氣污染不僅影響能見度與健康，部分污染物也可能與暖化有關。（資料照）

    空氣污染不僅影響能見度與健康，部分污染物也可能與暖化有關。（資料照）

    2025/02/08 05:30

    〔記者吳柏軒、陳嘉怡／台北報導〕環境部欲發展空品衛星，專家表示，衛星發揮高空「千里眼」功效可掌握本地污染源路徑及溫室氣體觀測資料，一石二鳥。政府也必須持續推動電動汽機車，降低空氣污染物排放。

    上空污染物 隨大氣回到地面

    專長大氣化學的台大化學系教授林能暉表示，空污不只地表，台灣上空一到二公里有著可觀的污染物，會隨著大氣回到地面，國際已漸領略3D分析必要性，衛星如同「千里眼」從高空看見污染氣環，不只境外來源，也可掌握本地污染源路徑。

    林能暉解釋，陽光灑下來碰到大氣微粒，會有光的吸收或散射，科學家透過消光現象來反演分析成分，但不論衛星或地面監測站，都需要調校，高空真實空污資料很寶貴，未來台灣若有同步衛星監測，可透過科學共享，服務亞太地區，形塑台灣太空產業鏈。

    台灣大學環境與職業健康科學研究所特聘教授詹長權表示，已有豐富的國際文獻證實，PM2.5和肺癌、心血管疾病、中風、慢性病都有關係。許多氣膠分析則進一步發現，當初研究採樣PM2.5時，很多採樣到的微粒粒徑都比2.5微米還小，且都含有PM1（微粒直徑小於或等於一微米），由此可知PM1造成的健康危害，實際上和PM2.5大部分是一樣的。

    PM1中的黑碳 多來自燃油車排放

    詹長權指出，PM1中的黑碳，主要排放來自於燃油汽機車，台灣現在電動機車和電動車增加速度太慢，政府必須想辦法讓電動機車價格下降，給予民眾足夠誘因汰換燃油機車，並加嚴污染管制。他也建議，環境部應更積極地管制PM2.5，只要PM2.5濃度下降，PM1濃度也會隨之下降。

    詹長權認為，去年雖有加嚴標準，但對保護全民健康仍不夠。台灣肺腺癌發生率比其他國家高，建議政府加嚴空品標準時必須考量到人群不同，以保護國內不抽菸的女性，降低罹患肺腺癌的風險。

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