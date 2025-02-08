為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    從太空抓空污 監測衛星登場

    福爾摩沙衛星五號在太空的模擬圖。（太空中心提供）

    福爾摩沙衛星五號在太空的模擬圖。（太空中心提供）

    2025/02/08 05:30

    環境部攜手太空中心 即時掌握溫室氣體排放熱點

    〔記者陳嘉怡、吳柏軒／台北報導〕全台目前有七十八座空品監測站，即時掌握近地面的空品數據，但無法掌握污染物在垂直空間變化。環境部將與國家太空中心（TASA）合作發射環境監測衛星，掌握污染物與溫室氣體傳輸，與地面的次世代空氣品質監測站搭配，盼為減碳與減空污提供科學證據，進行健康風險評估，守護國人健康。

    與地面次世代空氣品質監測站搭配

    環境部長彭啓明表示，現在對地面空品比較了解，但尚缺乏對垂直空間大氣變化的了解，若能透過衛星量測空氣品質，就可以精準掌握污染的來源與成因。

    此外，目前溫室氣體的掌控都是捉大放小，還有很多碳排來源無法被精準掌握，透過衛星能夠更精準掌握溫室氣體排放熱點，執行減碳工作也能更有效益。

    環境部提出「整合衛星與次世代環境大氣及溫室氣體監測評估計畫」，由太空中心研發發射酬載遙測溫室氣體與空氣污染的環境監測衛星；環境部設置三到四座的次世代空氣品質監測站，即時掌握分析超細懸浮微粒PM1化學成分與物理特性；最後將科學數據串接衛福部資料，建構PM1特徵與氣象因子暴露整合平台，協助公衛專家推動健康風險相關研究，加強空品預警機制，減少民眾罹病風險。此計畫期程預計六年、總經費約六一億元，目前已送到行政院審核。

    環境部監測資訊司補充，空污與暖化有相同的排放源，當中臭氧、黑碳最為關鍵。台灣目前溫室氣體監測，多仰賴美國與韓國的衛星數據，時間和空間解析度上多有不足，無法清楚辨別境外污染傳輸與本土排放源。未來若能有專屬台灣的環境監測衛星，就能提供更精確的數據。

    搭載光譜儀 拚3年內發射4顆

    TASA受環境部委託，擬開發環境監測衛星，搭載多光譜或高光譜儀器，藉由光學感測得到空氣物質的光譜，分析歸納出PM2.5、二氧化碳或甲烷等含量。TASA主任吳宗信日前透露，拚三年內發射，初步有四顆。

    國家太空中心也分析，單顆低軌衛星繞地球一天約十四到十五次，若要全天候監測，需發展地球同步衛星技術（跟著地球自轉，能固定在單一區域上空）。

    彭啓明也表示，未來希望能發展同步衛星，觀測範圍擴及到整個東亞地區，進一步掌握中國等鄰近國家碳排放與空污對台灣的影響，希望未來台灣的環境監測衛星能成為亞洲最先進。

    福爾摩沙衛星八號光學酬載（多光譜儀器）中的線性聚焦面組合，概念類似底片，因應任務需求設計的多光譜濾光功能，可用來感測不同波長的光，未來可應用於環境空污或溫室氣體監測。（太空中心提供）

    福爾摩沙衛星八號光學酬載（多光譜儀器）中的線性聚焦面組合，概念類似底片，因應任務需求設計的多光譜濾光功能，可用來感測不同波長的光，未來可應用於環境空污或溫室氣體監測。（太空中心提供）

    福爾摩沙衛星五號上有光學遙測酬載（多光譜儀器），證明我國具備多頻譜遙測儀器的基本能力。（太空中心提供）

    福爾摩沙衛星五號上有光學遙測酬載（多光譜儀器），證明我國具備多頻譜遙測儀器的基本能力。（太空中心提供）

    整合衛星與次世代環境大氣及溫室氣體監測評估計畫概要

    整合衛星與次世代環境大氣及溫室氣體監測評估計畫概要

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播