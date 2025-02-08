從太空抓空污 監測衛星登場

福爾摩沙衛星五號在太空的模擬圖。（太空中心提供）

2025/02/08 05:30

環境部攜手太空中心 即時掌握溫室氣體排放熱點

〔記者陳嘉怡、吳柏軒／台北報導〕全台目前有七十八座空品監測站，即時掌握近地面的空品數據，但無法掌握污染物在垂直空間變化。環境部將與國家太空中心（TASA）合作發射環境監測衛星，掌握污染物與溫室氣體傳輸，與地面的次世代空氣品質監測站搭配，盼為減碳與減空污提供科學證據，進行健康風險評估，守護國人健康。

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與地面次世代空氣品質監測站搭配

環境部長彭啓明表示，現在對地面空品比較了解，但尚缺乏對垂直空間大氣變化的了解，若能透過衛星量測空氣品質，就可以精準掌握污染的來源與成因。

此外，目前溫室氣體的掌控都是捉大放小，還有很多碳排來源無法被精準掌握，透過衛星能夠更精準掌握溫室氣體排放熱點，執行減碳工作也能更有效益。

環境部提出「整合衛星與次世代環境大氣及溫室氣體監測評估計畫」，由太空中心研發發射酬載遙測溫室氣體與空氣污染的環境監測衛星；環境部設置三到四座的次世代空氣品質監測站，即時掌握分析超細懸浮微粒PM1化學成分與物理特性；最後將科學數據串接衛福部資料，建構PM1特徵與氣象因子暴露整合平台，協助公衛專家推動健康風險相關研究，加強空品預警機制，減少民眾罹病風險。此計畫期程預計六年、總經費約六一億元，目前已送到行政院審核。

環境部監測資訊司補充，空污與暖化有相同的排放源，當中臭氧、黑碳最為關鍵。台灣目前溫室氣體監測，多仰賴美國與韓國的衛星數據，時間和空間解析度上多有不足，無法清楚辨別境外污染傳輸與本土排放源。未來若能有專屬台灣的環境監測衛星，就能提供更精確的數據。

搭載光譜儀 拚3年內發射4顆

TASA受環境部委託，擬開發環境監測衛星，搭載多光譜或高光譜儀器，藉由光學感測得到空氣物質的光譜，分析歸納出PM2.5、二氧化碳或甲烷等含量。TASA主任吳宗信日前透露，拚三年內發射，初步有四顆。

國家太空中心也分析，單顆低軌衛星繞地球一天約十四到十五次，若要全天候監測，需發展地球同步衛星技術（跟著地球自轉，能固定在單一區域上空）。

彭啓明也表示，未來希望能發展同步衛星，觀測範圍擴及到整個東亞地區，進一步掌握中國等鄰近國家碳排放與空污對台灣的影響，希望未來台灣的環境監測衛星能成為亞洲最先進。

福爾摩沙衛星八號光學酬載（多光譜儀器）中的線性聚焦面組合，概念類似底片，因應任務需求設計的多光譜濾光功能，可用來感測不同波長的光，未來可應用於環境空污或溫室氣體監測。（太空中心提供）

福爾摩沙衛星五號上有光學遙測酬載（多光譜儀器），證明我國具備多頻譜遙測儀器的基本能力。（太空中心提供）

整合衛星與次世代環境大氣及溫室氣體監測評估計畫概要

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