（高雄）元宵乞龜夯 五甲龍成宮龜王3688斤

五甲龍成宮今年最大獎是三六八八斤「大龜王」加碼送一兩重小金龜。（記者陳文嬋攝）

2025/02/08 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕元宵乞龜正夯！高雄市多間廟宇舉辦乞龜大賽，最大獎以金飾為主，全國最大媽祖廟五甲龍成宮推出三六八八斤「大龜王」加碼送小金龜，乞龜人潮多，熱鬧滾滾。

鳳山區五甲龍成宮是全國最大媽祖廟，與苗栗拱天宮、大甲鎮瀾宮友好，三廟多次舉辦遶境盛會，北中南串聯打響知名度。五甲龍成宮元宵節打造三六八八斤「大龜王」，加碼送一兩重小金龜，其次為三錢二重金項鍊、一錢重金戒指，還有玉手環五條、媽祖微量純金岩玉項鍊、黑玉項鍊各十條，民眾擲筊五聖杯才能進入決賽。

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主委鄭振成表示，已有近六千人參加乞龜，有一百七十人進入決賽，將於元宵節總決賽，至少會領到兩斤重雞蛋龜；四聖杯送龍騰胸針、三聖杯送媽祖御守鑰匙圈，讓民眾歡喜過年。

相鄰的五甲關帝廟則推出一百二十斤大龜王加碼一萬二千元紅包等，並準備二百多個獎項，擲筊最大獎是油電休旅車，還能摸彩抽電動腳踏車，民眾有機會全部帶回家，吸引一萬二千多人擲筊，近二百人擲筊六聖杯進入決賽，將於二月九日總決賽。

意誠堂關帝廟則推出廿噸「大龜王」頭上一兩重金釵，象徵加官晉爵，還能參加摸彩活動，最大獎五分重金墜子。

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