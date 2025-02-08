（高雄）搜救犬訓練嚴謹 資深「狗教官」帶領

高雄市搜救犬Roger（左起），傳八、Zoe都是能獨當一面的「狗教官」。（消防局提供）

2025/02/08 05:30

記者蔡清華／專題報導

去年四月花蓮大地震，高雄市特搜隊表現備受肯定，搜救犬Roger表現突出，並晉升為教官，任務是教導菜鳥學員爬樓梯和吠叫，即將退役的牠，要將畢生所學傳承給狗弟妹。

高市消防局表示，狗狗年滿十八個月通過IRO搜救犬考試，取得IRO中級（A級）以上認證就成為搜救犬，一般搜救犬從幼犬二至三個月開始受訓，除了需進行社會化和服從教育外，也需熟悉各種救難情境，並接受搜索訓練及服從敏捷訓練。

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挑狗 多屬愛玩愛吃又獨立

培育搜救犬是一條漫長的道路，通過考試的搜救犬平均年齡為三至四歲。高市搜救犬訓練中心小隊長陳志三說，一般會選擇個性愛玩、愛吃的狗狗，還要有不怕陌生人、個性獨立自主又愛冒險的性格，通常會選擇潛力高的拉布拉多或是狼犬。

每隻狗狗都有專屬的領犬員負責訓練和照顧，訓練過程中，讓年輕的搜救犬跟著資深搜救犬學習，可加快學習速度，「狗教官」的角色就特別重要，目前高雄市的除了Roger外，傳八、Zoe都是能獨當一面的「狗教官」。

玩尋找遊戲 逛市場練辨氣味

訓練搜救犬過程中，包括雞、鴨、鵝、豬，牛等，也同樣是必要的「教官」，牠們被視為搜救犬的「干擾動物」，平時要學會與其為伍，因為在災害現場執行任務時，必須學會排除各種野生動物的氣味。

領犬員蘇冠銘說，搜救所需技能，領犬員會拆分成細瑣的任務，融入狗狗的日常生活中，平時玩尋找遊戲、跑步、拋物拾回，行走於不平穩地面、水平梯、擺盪平台、隧道穿越、獨木橋等，尤其找到「目標」要持續吠叫，這些訓練過程中，「狗教官」就要扮演帶領的角色。

為了讓搜救犬適應突發驚嚇及災難現場的各種吵鬧聲響，有時還會鳴槍（空氣槍）或故意發出吵雜聲，還要不定時帶牠們「戶外教學」逛逛市場，訓練無視其他不相關的氣味。

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