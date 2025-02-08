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    姓名有胡、蘿、蔔任一字 免費拔胡蘿蔔

    農曆年後，「胡蘿蔔的故鄉」將軍區胡蘿蔔進入產季。（記者楊金城攝）

    農曆年後，「胡蘿蔔的故鄉」將軍區胡蘿蔔進入產季。（記者楊金城攝）

    2025/02/08 05:30

    〔記者楊金城／將軍報導〕農曆年後，「胡蘿蔔的故鄉」將軍區胡蘿蔔進入產季，今年產量正常，將軍區農會將在二月廿八日、三月一日舉辦「斑芝花開～蘿蔔庄田園體驗活動」，行銷胡蘿蔔產業特色。

    2/28、3/1於將軍區活動登場

    民眾姓名中有「胡、蘿、蔔」任一字就可免費參加，每日限定前廿人。拔胡蘿蔔每人報名費一五○元，可採收胡蘿蔔裝滿一大袋，參加親子闖關遊戲還可摸彩，獎品是文創小物鑰匙圈。

    將軍區胡蘿蔔面積約二○○公頃，每分地產量預估八千至一萬台斤，年產量約一萬二千公噸，產值約有六五○○萬元，契作價每台斤三．二元。

    將軍區農會總幹事林彥良說，將軍秋作胡蘿蔔每年九月下旬栽種，隔年二月開始採收，因將軍區位處鹽分地帶，生產的胡蘿蔔品質佳，舉辦拔胡蘿蔔希望透過親子參與採收體驗，了解將軍胡蘿蔔產業文化，行銷將軍胡蘿蔔，因產季也是台南最多的將軍木棉花開時期，適合遊客到將軍拔蘿蔔一日遊。

    蘿蔔庄田園體驗活動在南十九線牛蒡工廠旁的胡蘿蔔田，現場展售家政班研發的胡蘿蔔黃金饅頭、鮮榨胡蘿蔔汁，農會牛蒡、蘆筍系列伴手禮特價優惠，另有將軍國中胡麻作業組、漚汪國小食農教育成果展。

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