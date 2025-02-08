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    台南旅遊網升級 看見四季好好玩

    台南旅遊網升級改版，網站首頁以季節形象為主題。（台南市府提供）

    台南旅遊網升級改版，網站首頁以季節形象為主題。（台南市府提供）

    2025/02/08 05:30

    推薦季節性旅遊 新增多條主題遊程及旅遊專欄

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南旅遊網升級改版，以遊客需求視角出發，首頁以四季為題呈現，推薦季節性旅遊，並新增多條主題遊程及旅遊專欄，讓旅客能依時節及喜好規劃台南之旅。

    化繁為簡 優化頁面結構及搜尋功能

    觀旅局局長林國華表示，此次改版全面提升網站使用體驗，以「減法設計」為理念，簡化首頁版面、保留選單重要選項、優化頁面結構及搜尋功能，重新整理並美化各主題的介紹頁面，像是住宿推薦，以及整合台南境內國家風景區管理處建置的沉浸式體驗網站，搭配原本台南旅遊網的功能，整合於同一頁面，讓遊客可以在台南旅遊網看到台南多處景點影像，吸引更多人實際前往。

    市長黃偉哲表示，台南四季風情各異，全年都有活動，每個季節都好玩；透過最新改版的台南旅遊網，無論是查詢熱門景點、近期活動、推薦行程，還是尋找美食、住宿資訊，都能輕鬆獲得。

    助訪客掌握最佳時機 安排完美旅行

    林國華說，台南的春季花朵盛開，賞花之餘也有各式活動如白河木棉花季、學甲蜀葵花季、西港花旗木季等；夏季除了玩水吃冰，也有大型活動如七股海鮮節及夏日音樂節；秋季則有關子嶺溫泉美食節；到了暮秋初冬時，還可以到濱海尋找黑面琵鷺，緊接各式燈節也陸續展開。

    林國華表示，二月八日即將開幕的新營波光節、十二日鹽水烽炮、十四至十六日虎頭埤風景區情人節活動，還有三月即將登場的白河林初埤木棉花季、國際蘭展等，歡迎民眾透過網站介紹並前往旅遊；當然也有四季都適合的景點和美食，新版台南旅遊網搭配新、舊資料，整合時令亮點，提供季節推薦遊程，協助遊客以自己的喜好掌握最佳旅遊時機，安排一場完美的台南之旅。

    台南旅遊網即起升級改版，以四季為題呈現，提供季節性旅遊推薦。（台南市府提供）

    台南旅遊網即起升級改版，以四季為題呈現，提供季節性旅遊推薦。（台南市府提供）

    台南旅遊網即起升級改版，以四季為題呈現，提供季節性旅遊推薦。（台南市府提供）

    台南旅遊網即起升級改版，以四季為題呈現，提供季節性旅遊推薦。（台南市府提供）

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