南化水庫 去年越域引水1.9億噸

元旦之後，曾文水庫仍維持滿水位，水情穩定。（記者吳俊鋒攝）

2025/02/08 05:30

水量創新高 透過聯通管「以小援大」 供水高雄也讓曾文水庫枯水期仍近滿水位

記者吳俊鋒／專題報導

去年台灣降雨豐沛，供應民生用水的南化水庫，持續啟動甲仙攔河堰進行越域引水，累計超過一．八七億立方米水量創新高，除供應高雄用水之外，也發揮「以小援大」的效益，透過曾文南化聯通管助攻，讓曾文水庫不怕枯水季，蓄水至二月初都仍接近滿水位。

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曾文南化聯通管啟用後 送水成長十三．七倍

為讓水資源的區域調度更靈活，斥資一百廿七億元打造的曾文南化聯通管，串連曾文、烏山頭水庫系統與南化水庫系統，可相互備援，單日輸水量八十萬噸，去年中完工啟用，南向的正送、北向的反送都順利達成任務。

聯通管啟用的第一個年度，南區水資源分署統計，去年曾文水庫約五十二萬立方米南送至高雄地區，南化系統北送到烏山頭水庫的則接近七一六萬立方米，是十三．七倍，以小援大的效益意外地先發揮。

連結高屏堰 穩定嘉義、台南、高雄區域供水

南水分署副分署長林玉祥說，去年汛期，高雄降雨豐沛，南化水庫雖接近滿水位，仍啟動甲仙攔河堰，從旗山溪進行越域引水，再藉由聯通管北送至曾文、烏山頭水庫系統。有了聯通管，在啟動甲仙攔河堰的操作更具彈性，受惠於越域引水量，南化水庫可穩定供水與蓄水。

曾文南化聯通管，包含南化淨水場的銜接段，全長逾廿七．三公里，還連結到高屏堰管線，讓南水分署可更調配穩定嘉義、台南、高雄的區域供水。

滿水位時支援曾文、烏山頭系統蓄存 不浪費

台南的曾文溪以北區域到嘉義，是由曾文、烏山頭水庫系統供水，曾文溪以南區域則由蓄水量較小的南化水庫系統供水，等於負擔南市約六成民生用水，以往遇枯水期易有用水吃緊的窘境。在有了聯通管的串接後，南化水庫在滿水位或越域引水也能北向送水支援曾文、烏山頭系統蓄存。南化水庫以往滿庫溢流，以後不會再浪費珍貴水資源。

林玉祥指出，有越域引水挹注的南化水庫，去年也適時支援高雄用水，靈活調度水資源。曾文、烏山頭系統的各標的供水，都是由烏山頭水庫出水，南化系統以聯通管北送烏山頭後，容量最大的曾文水庫就可持續蓄水，以因應農業、民生和工業用水的需求。

曾文水庫到昨天的蓄水率九成六，烏山頭水庫蓄水率近七成，合計有效蓄水量有五．二六億立方米，水情是十七年來同期最佳。

曾文南化聯通管啟用，運作順利。（記者吳俊鋒攝）

透過聯通管，南化水庫可將水資源北向反送烏山頭水庫蓄存，避免自然溢流而浪費。（記者吳俊鋒攝）

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