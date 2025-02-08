《屏東》潮州光春圓環 逾9成民眾盼保留

屏東縣府為改善交通原定拆除潮州鎮光春圓環，地方在網路發起民調爭取保留，縣府再度現勘。（記者陳彥廷攝）

2025/02/08 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府為改善交通原定要拆除潮州鎮光春圓環，消息傳開後，許多民眾紛紛表達不捨，並在網路上進行投票，竟有高達九成以上民眾希望保留圓環。縣府昨天再度現勘，表示將把民眾建議的新方案帶回道安會議討論，拆除圓環出現轉圜空間。

交通部去年要求全台縣市政府消除危險路口，潮州鎮光春圓環名列其中，經縣府會同相關單位討論後，原定元宵節後就要拆除圓環，但因光春圓環為屏南地區進入潮州的地標，過年期間湧現不少懷舊及不捨聲浪，地方網路社群發起民調，最後調查近兩千位後，僅一百五十人認為應拆除。

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屏縣府因此再度現勘，並邀請擁有交通標線專業的臉書粉專「標線改造台灣路」經營者之一莊哲維共同參與，他以圓環才能減少最多撞擊點的論點出發，自行繪製「渦流式」圓環路線圖供在場官員及專家討論，盼能保留圓環本體。

不過，部份道安委員認為，事前早就針對圓環保留及拆除兩案進行交通流量模擬，當時就發現，雖然圓環保留案讓車流較迅速，但因沒有任何號誌，因此減少事故的效果略低，拆除圓環方案以號誌引導車流，雖因多達五個路口致車流較慢，但較能減少事故，才會定調拆除圓環。

縣府表示，將把地方民眾提供的建議帶回道安會報討論，並納入模擬進行比較，再決定最終方案；潮州鎮公所則表示，將全力配合縣府的規劃。

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