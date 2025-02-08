《屏東》屏東青創貸款補貼 最高200萬3年免息

屏東縣長周春米（右四）昨天宣布「青創屏實利」青年創業貸款利息補貼計畫啟動。（記者羅欣貞攝）

2025/02/08 05:30

減輕創業負擔 即起申請至年底 預算1億用罄截止收件

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府打造青年創業友善環境，與兆豐銀行合作，昨起推出「青創屏實利」青年創業貸款利息補貼計畫，只要民眾申請「經濟部青年創業及啟動金貸款」通過，最高享貸款本金兩百萬元三年利息補貼。

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青年創業家讚有很大的幫助

屏東縣長周春米表示，屏東大店長課程已運作十年，協助學員精進經營管理策略，當公司或商號規模成長時，資金挹注就是最大的幫手，「青創屏實利」計畫介接經濟部貸款政策，由兆豐銀行承作辦理，青創業者向銀行申辦並核貸通過，即可同步申請利息補貼，貸款本金金額兩百萬元三年利息補貼，補貼年利率二．五％為上限，以現行貸款利率等同於全額補貼免利息，減輕青年創業初期負擔。

周春米表示，計畫昨起申請至十二月三十一日止，補貼共一億元貸款本金的三年利息，預算用罄則截止收件；縣府團隊給予屏東青年最有感的支持，盼創業者勇敢築夢，走得更遠、更穩健。

至少協助逾50組以上青年創業

屏東大店長聯盟會長李育琳表示，創業起步時有很多不確定性，包括客源與財力穩定性，貸款對創業來說壓力尤其大，有三年免利息緩衝，可大幅減輕青年創業家的負擔。

昨天青創貸款利息補貼消息宣布後，投入茶產業工作室的莊婷喻馬上在勞青處現場諮詢申貸。她表示，創業時資金是最困難的，如今有免利息的貸款額度，對未來不管是開店、還是資金流動都有很大幫助。

屏縣府勞青處初步估算，若貸款兩百萬元，三年最高可省下約二十五萬元利息，預估至少可協助五十組以上青年創業。

符合設籍屏縣滿6月等條件

勞青處說，設籍屏縣滿六個月、年齡十八歲至四十五歲、在屏縣設有五年內公司、商業登記，並於三年內曾參與屏縣青年學院大店長課程結業證明或相關創業課程、講座者，向兆豐銀行屏東、高雄各分行、或至兆豐銀行官網「小微easy貸」線上申請，核貸通過後同步申請利息補貼核准，利息補貼款將由銀行直接撥入穩定還款的申請人帳戶，流程簡便。

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