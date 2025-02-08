《台東》台東連3天鬧元宵 76廟接力遶境

台東市天后宮主辦今年元宵聯合遶境，共有76家廟宇參加。（記者黃明堂攝）

2025/02/08 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣元宵系列活動將從十二日起連續熱鬧三天，除了炮炸寒單爺，重頭戲是台東天后宮主辦的聯合遶境，有七十六家廟宇參與連續兩天的市區遶境，另外，池上鄉公所舉辦元宵擔飯遶境，台東市公所則在十四日辦元宵嘉年華晚會壓軸。

台東天后宮主辦「縣定無形文化資產台東元宵神明遶境祈福」活動，昨天報名截止，含天后宮共七十六隊，預計九日舉行隊伍抽籤。十二日中午十二點半出發，當日另在南京路與東大團隊舉辦民俗體驗區，活動有彩繪燈籠、摺平安符、蛇年草編、陣頭表演、炸寒單等。當晚前半段遶境隊伍進廟。後段遶境隊伍於第二天十三日炮炸寒單後進廟。

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池上元宵擔飯踩街

天后宮表示，元宵遶境是台東重要的宗教民俗傳統文化，在新春元宵假期中，吸引外地遊客及本縣各鄉鎮父老鄉親趕來台東市看熱鬧，請依規定施放鞭炮、煙火，也要求遶境隊伍遵守紀律。

池上鄉於元宵舉辦「擔飯傳濃情踩街」活動，透過擔飯文化與藝陣展演，重現早期村落互助精神，由輪值村落提供「四炆四炒」客家特色料理，如酸菜炆豬肚、客家小炒等，展現在地飲食文化。夜間藝陣嘉年華集結十六間宮廟陣頭，包含神轎、陣頭及花車等民俗表演，今年首度引入「藝陣評比」，前三名可獲獎金鼓勵，提升團隊創意與凝聚力。

池上鄉公所為使活動順利進行，已辦過籌備會，關山警察分局於會中向宮廟陣頭負責人實施「事前約制」，要求活動期間嚴禁鬥毆、噪音超標及違規施放鞭炮，並簽署自律公約。警察強調將全程蒐證，嚴防滋事行為，呼籲民眾遵守交管指揮，避免車流壅塞。

台東市今寒單爺首炸

台東市公所將於八日上午在南京路舉辦寒單爺首炸，並為十四日晚間在海濱公園舉辦的「愛在元宵煙火晚會」宣傳。

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