（竹縣）竹東整建慢壘球場 成基層訓練基地

新竹縣竹東慢壘球場整建竣工，將成基層訓練基地。（竹縣府提供）

2025/02/07 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣竹東慢壘球場（原竹東河濱仁愛慢速壘球場）整建工程昨竣工，新竹縣政府教育局副局長林益洲、竹東鎮長郭遠彰、新竹縣議會多名議員及在地熱愛棒壘球運動民眾均出席竣工典禮，見證球場整建後的全新樣貌，未來將成為推動基層壘球運動的重要場地。

鄰近河濱棒壘球場 形成運動聚落

新竹縣竹東慢壘球場整建工程由新竹縣政府教育局補助工程經費一七八萬餘元，地點鄰近竹東河濱棒壘球場，兩球場預計將形成慢速棒壘球聚落，成為基層訓練基地，而工程完竣後，場地設施更加完善，環境煥然一新。

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新竹縣政府教育局表示，感謝縣府團隊及承辦單位的努力，讓工程得以如期完成。竹東慢壘球場的整建，不僅提升了場地品質，更象徵縣府對於基層運動發展的重視。球場在啟用後，預計能結合學校校隊、社區球隊及企業團體，辦理各項壘球競賽與活動，讓更多人參與慢速壘球運動，進一步推廣基層及社區的壘球運動風氣，為新竹縣注入更多運動活力。

教育局指出，壘球是全民皆宜的健康運動，不僅能促進身心健康，也能培養團隊合作的精神，透過此次場地整建，竹東慢壘球場未來將能承辦更多層級的比賽與活動，成為地區運動愛好者的重要據點，使竹縣的棒壘球運動具有更優質的環境，為全民運動注入新活力。

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