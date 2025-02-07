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    苗栗後龍新秘境 公司寮有戰備地道

    公司寮戰備地道荒廢已久，後龍鎮公所盼串聯歷史古蹟旅遊路線。（擷取自謝清輝臉書）

    公司寮戰備地道荒廢已久，後龍鎮公所盼串聯歷史古蹟旅遊路線。（擷取自謝清輝臉書）

    2025/02/07 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮擁有外埔漁港、好望角等知名風景區，而位於好望角附近的公司寮漁港較不為外界所知，其中，公司寮漁港周遭更藏有日治時期碉堡與戰備地道。後龍鎮長謝清輝近期前往勘查，感覺像是「挖到寶」，擬串聯周邊景點，規劃出一條新的歷史古蹟旅遊路線。

    後龍鎮公所表示，日治時期面臨第二次世界大戰的戰事，公司寮山雖海拔不高、僅一百一十四公尺，但北向後龍溪出海口，視野遼闊，因而建設了碉堡、戰備地道等設施，以利防衛後龍外埔軍事機場，二戰後仍使用一段時間，不過後來荒廢。

    由於碉堡與公司寮戰備地道，是二戰軍事的重要遺址，也承載了地方的歷史記憶，謝清輝近期前往查勘。謝清輝表示，公司寮戰備地道是二戰時期日軍為了抵抗美軍的轟炸而建造，過去曾聽鄉親介紹該處寶藏秘境。

    實際走訪後，謝清輝提到，感覺像是「挖到寶」，不但有自然景觀，還深具歷史、文化價值。不過步道沒經過整理，坡陡草長，步行尚有難度，也會有蛇出沒，請民眾先不要輕易前往。

    謝清輝表示，會盡速邀集相關單位集思廣益，討論該如何重整出這個新的觀光景點，也希望可以將戰備地道結合公司寮漁港、同興老街與國定古蹟鄭崇和墓，串聯出一條新的歷史古蹟旅遊路線，增加後龍鎮觀光旅遊的面向及豐富度。

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