苗栗（火旁）龍點睛 客家鬧元宵揭序幕

苗栗縣長鍾東錦（左）、苗栗市長余文忠（右）以金花紅綵為祥龍「掛紅」。（記者彭健禮攝）

2025/02/07 05:30

儀式循古禮 13尾祥龍被賦予神格 舞龍競技10隊表演絕活

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗（火旁）龍系列活動，今年邁入第廿七年，昨日在苗栗市玉清宮前廣場舉行祥龍點睛儀式，十三尾舞龍循古禮點睛後被賦予神格，隨即起舞擺動，現場鑼鼓聲響，撼動人心，隨後展開舞龍競技，也揭開客家鬧元宵序幕。

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點睛儀式由苗栗市長余文忠、苗栗縣長鍾東錦、客委會副主委范佐銘、立委邱鎮軍等人，向玉清宮眾神焚香祝禱、上奏表章後，遵循客家古禮為十三尾舞龍點睛，以白雄雞冠血、硃砂、酒摻和後，依眼、耳、鼻、舌、額、身、尾的順序開光，並以金花紅綵為祥龍「掛紅」，儀式莊嚴隆重。

排出龍門隊形 民眾穿越祈福

點睛完成後，現場鑼鼓喧天，群龍舞動，生氣蓬勃，十三尾祥龍也依序排出龍門隊形，讓民眾由龍尾至龍頭穿越，祈願新的一年能獲得龍神庇祐，萬事興隆。

隨後登場的舞龍競技，由十尾祥龍參加競賽，各隊賣力展現絕活，表演騰躍、翻飛等套路。經七名評審評比後，尊龍獎由福苗龍藝、承藝龍魂、二岡坪祥龍隊奪下，各獲獎金六萬元及錦旗；御龍獎為苗栗神龍舘、舞空術龍隊、田寮龍藝，各獲獎金四萬元及錦旗；潛龍獎為照天龍藝隊、三光龍藝隊、聯大文觀系舞龍隊、福星社區女子舞龍隊各獲獎金三萬元及錦旗。

范佐銘致詞表示，苗栗（火旁）龍是客庄盛大的元宵節慶，現已獲稱為「中（火旁）龍」與「北天燈、南蜂炮、東寒單」齊名為台灣四大元宵節慶，歡迎想接觸、了解客家文化的全國鄉親造訪苗栗。

明天踩街嘉年華 後天（火旁）龍開炸

余文忠表示，苗栗（火旁）龍系列活動接續於八日晚間有（火旁）龍嘉年華，逾四十組藝文團體參與踩街及表演，地點由玉清宮到貓裏喵親子公園；九日晚間在苗栗市經國路河濱公園則是（火旁）龍之夜，有國際團隊表演、煙火秀及八尾龍隊進行（火旁）龍；十四日晚間在苗栗市五文昌廟辦理化龍返天，歡迎民眾參與，體驗苗栗客庄特有的元宵文化慶典。系列活動詳情，可上「苗栗（火旁）龍」臉書粉絲專頁查詢。

苗栗（火旁）龍活動揭幕，13尾舞龍循古禮點睛後，隨即起舞擺動，現場鑼鼓聲響，撼動人心。（記者彭健禮攝）

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