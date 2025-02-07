復興竹林老化 去年更新20公頃

「友順竹業」團隊於林地疏伐竹林。 （導演陳駿騰提供）

2025/02/07 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市復興區豐沛的竹林資源，受部落人口老化及產業、市場結構改變等影響，乏人管理而充斥老竹和枯倒竹，市府農業局輔導「友順竹業」疏伐，去年更新達廿公頃；友順竹業負責人林志仁說，桂竹的水土保持性很好，根系就像鋼筋網子整片包覆林地，做好疏伐管理跟撫育，就能減少土石流發生的機會。

據農業部調查，桃市竹林面積九四九五公頃，推估竹材桿數約八千萬枝，四年生的成熟竹材即可收穫利用，超過七年生即老化枯死，容易傾倒，大量枯老竹易釀森林火災，必須適度疏伐。

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農業局長陳冠義表示，竹林是永續環保資源，竹子生長快速且可再生，具有良好的固碳效益，老化竹林更新後，能在林相健康、促進部落經濟與環境保護上獲得三贏。

林志仁是出身復興區泰雅族卡普部落的青年，伐竹經驗從國中就熟能生巧，十餘年前退伍回鄉與哥哥經營桂竹產業，導演陳駿騰將他們疏伐竹林的過程拍攝成《竹葉之青》，獲選二○二三桃園城市紀錄片進階組第二名。

林表示，工班出動通常十五至廿人，視竹林面積、密度及凌亂程度，疏伐每公頃要二週至一個月不等，久未整理的林地，竹齡超過五年的老竹常占三分之二以上，伐林時會優先處理，否則無法繼續生長好的竹桿，終致整片竹林老死，所以伐竹非破壞森林，而是撫育。

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