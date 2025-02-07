台美生態學校聯盟 台南7校獲國際認證

慈濟小學榮獲生態學校綠旗認證，圖為小農園。 （南市教育局提供）

2025/02/07 05:30

提倡友善生態 億載國小漁光分校、慈濟小學 獲綠旗認證

〔記者蔡文居／台南報導〕由行政院環境部、美國環保署及美國國家野生動物協會共同推動的「台美生態學校聯盟」，提倡友善生態且永續發展的學習環境。台南市二○二四年再創佳績，共有七校獲認證，其中億載國小漁光分校及慈濟小學更榮獲生態學校綠旗認證。

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億載漁光分校 落實永續農作

獲綠旗認證的億載國小漁光分校透過課程的實踐與連結聯合國SDGs國際的創新教育，獲得認證肯定，在永續食物的路徑實踐中，學生執行落葉堆肥、有機農作栽植及手工皂的製作，真正落實從產地到餐桌零碳排放的永續農作及友善大地的循環經濟。慈濟小學透過光盤行動減少近五．六公噸廚餘、一筷省水節水行動，並推動地景餐桌低碳蔬食，實踐環境永續理念，帶動全校師生共同守護地球。

慈濟小學 推動地景餐桌低碳蔬食

另外，歸南國小、三慈國小、新生國小、南梓實小獲得銀牌認證；口埤實小獲得銅牌認證，為南市再添七所國際認可生態學校，成績亮眼。

歸南國小規劃減塑行動、少紙化方案降低校園塑膠類與紙類廢棄量；三慈國小以北門水鳥為主題，藉由踏查、記錄、分析等方式，探究氣候變遷對在地生物的影響，也學習成為鱟的復育保母，並出版海洋詩集，落實在地環境行動力；新生國小依興趣分組生態行動團隊，討論分析感興趣的生態議題，並主動走入社區向阿公阿嬤推行「85210減廢回收」，養成健康生活好習慣；南梓實小推動資源回收與創意再利用，孩子利用廢棄物製作裝置藝術，舉辦歲末跳蚤市場，讓二手物品透過交換與交易找到新價值。

教育局長鄭新輝表示，台美生態學校聯盟特別重視學生、教師及社區間的合作，致力於透過環境行動實踐聯合國SDGs，並建立永續發展的生活模式，透過課程實踐，展現結合本地特色與全球議題的教育創新。南市獲得認證學校成績斐然，目前全市獲得認證校數總計有綠旗三校、銀牌廿六校及銅牌四校。

億載國小漁光分校學生執行落葉堆肥，落實友善農耕及友善大地。（南市教育局提供）

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