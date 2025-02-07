將軍溪積淹水獲改善 居民促堤岸綠美化

2025/02/07 05:30

記者劉婉君、楊金城／專題報導

將軍溪排水系統投入龐大經費整治，讓沿岸居民很有感，積淹水及河川污染獲得大幅改善，地方建議可以加強本流將軍溪、麻豆排水全線的堤岸景觀及綠美化，將軍溪自行車道延伸至出海口，增加親水活動，以帶動地方觀光發展。

將軍溪排水系統在本流將軍溪排水、上游麻豆排水整治完成，目前出現積淹水主要在將軍溪各分支區域排水仍未完全治理。

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北門區蘆竹溝蚵農邱永仁表示，蘆竹溝位於將軍溪出海口北門潟湖旁的漁村，小時候的將軍溪，由於上游畜牧、工業、家庭廢水等污染，溪水又髒又臭，被地方稱為「黑水溝」，非常難聞。颱風大雨也容易造成淹水，且積水往往要花費半天甚至一天才會退去。但經過十多年來的整治，並增設抽水機，明顯感受到改變，雖然極端氣候下，有時強降雨難免還是會淹水，但積水很快消退。

邱永仁說，整治後的將軍溪畔，感覺還蠻舒服的，目前學甲到將軍區河段有將軍溪自行車道，希望可以延伸到蘆竹溝，並加強堤岸的防護措施與綠美化，提供更多休憩運用。

前將軍區馬沙溝社區理事長謝四川則認為，上游的麻豆、六甲段污水問題整治好，對全線將軍溪都有幫助，期盼未來仿照宜蘭冬山河，打造將軍溪的親水環境，發展成為新景點，帶動在地觀光發展。

中游的麻豆區小碑、埤頭里淹水危機仍未完全解除。埤頭里長李開通說，近年來將軍溪疏濬及埤頭排水增設抽水設備、麻豆工業區增建兩座滯洪池，淹水問題改善很多，希望每年能定期疏濬，並持續加強景觀及工業、畜牧業污水的處理。

對於將軍溪自行車道從學甲延伸至北門出海口，南市水利局長邱忠川表示，會與交通局溝通。

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