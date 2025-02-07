18年76億 台南將軍溪排水整治有成

海埔排水堤岸更新持續施工。 （記者楊金城攝）

2025/02/07 05:30

前12年優先拓寬、加高主要排水路 再進行支流等71件工程

記者楊金城、劉婉君／專題報導

治水工程非一蹴可幾，台南市整治將軍溪排水系統至今歷時十八年、花費七十六億元治理居南市之冠，為提升防洪效益，減少積淹水面積，中央與地方攜手整治支流排水持續寫新頁中。

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排水斷面不足 致洪水外溢

將軍溪流域昔日多屬倒風內海的低漥地勢，本流將軍溪排水、上游麻豆排水，因排水斷面不足形成瓶頸，致使洪水外溢，且屬感潮河段區域，地表的分支排水因河道水位高漲而難以及時排出內水，致使積水嚴重、退水時間延長，最著名的就是中游麻豆埤頭排水氾濫讓麻豆小碑成為「明星災區」。

斥資近51億 整治本流、上游65公里

整治本流將軍溪、上游麻豆排水，防止洪氾擴大成了首要目標，台南市水利局爭取中央補助，費時十二年、斥資近五十．九六億元，優先拓寬、加高主要排水路，總計整治六十五公里長，才將主流到出海口北門潟湖的兩岸堤岸改善、河道拓寬，並完成支排應急工程、營後、養魚、埤頭排水堤岸治理，且改建學甲華宗橋、佳里溪州橋、麻豆真理橋、下營黑橋等多座橋梁，在二○一八年完成。

後續再斥資十．八億元進行將軍溪支流排水等七十一件整治工程，改建埤頭排水西邊寮橋、改善蘇厝寮中排、增建抽水站、滯洪池等。

前年起到明年 再投入14億改善

前年起到明年再投入十四．七億元進行將軍溪排水系統改善工程共十三件；尤其去年凱米颱風災情，市長黃偉哲爭取前瞻補助十億元，針對中上游支流包括總爺排水、東北勢排水、海埔排水、佳里排水整建四．一公里長水路，新建麻豆海埔中排、苓子林、學甲豐和抽水站、麻豆清水里南四十八、海埔里南四十九線雨水下水道今年陸續施工，預計可減少易淹水面積達三百公頃。

將軍溪排水系統持續整治，加上農業局輔導業者畜牧廢水資源化和環保局源頭稽查，在將軍溪本流的污染也獲得顯著改善。

南市水利局長邱忠川表示，將軍溪本流完成整治，已改善很多，但部分支流還未拓寬及設置抽水站，市府後續進行海埔中排等九條支流治水完成後，將可讓民眾感受到大幅治水功效。

後續進行海埔中排等支流治水

邱忠川說，治水工程是「一棒接一棒」，二○○九年莫拉克風災時，將軍溪流域淹水面積達五．五萬公頃，二○一九年八二三水災時，淹水面積減少至九九○○公頃，去年凱米颱風時則為三三五公頃，從數據可看出多年治水成效，相信將軍溪的整治可成為治水典範。

將軍溪本流河川完成整治，遠處為學甲華宗抽水站。（記者楊金城攝）

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