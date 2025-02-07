檸檬青農 請里港學童週喝一次果汁

2025/02/07 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕四十一歲的里港鄉青年楊岳翰，有感於榨汁冷凍後運輸不易，花五年時間研發微波滅菌技術，讓屏東在地生產的水果能以原汁形態常溫保存一年，因為創新研發過程中接受縣府補助輔導，他決定回饋社會，免費請里港鄉小學生每週喝一次果汁，贊助一學期。

楊岳翰七年前從高雄返回里港鄉種檸檬，每逢盛產期檸檬榨汁冷凍後，冷鏈及倉儲費用過高，於是投入常溫保存技術的研發，經過不斷試驗，以微波技術克服難題，順利將果汁變成常溫產品，第一道手續先透過微波管道式裝置瞬間滅菌，接著瞬間灌裝，完成後進入微波後殺菌隧道，進行第二道滅菌，從頭到尾都沒有接觸到空氣，只要確保潔淨度，就可以常溫保存，這項技術並在屏縣府輔導下取得專利。

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楊岳翰推出的產品有一百五十CC裝的即飲果汁，包括火龍果鳳梨汁、芭樂檸檬汁、柳丁汁、葡萄汁、甘蔗汁、蘋果汁，和農民合作的百香果果凍，以及十CC的隨手包，包括檸檬、金桔、百香果、薑汁口味，未來還會推出紅蘿蔔、小黃瓜汁等蔬菜汁，除了在超市上架，官網也可宅配，去年果汁更外銷香港。

楊岳翰表示，創業過程幾經波折，曾經被退貨，賠了上百萬元，還好有縣府地方產業創新研發推動計畫的輔導與補助，因此他計畫贊助里港鄉的國小學生一個學期每週喝一次鮮果汁，回饋地方。

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