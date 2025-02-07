屏東智慧農業學校 推「龜行沿山」活動

屏東智慧農業學校「龜行沿山」系列活動推出市集。（記者羅欣貞攝）

2025/02/07 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為行銷屏北生態觀光，屏東智慧農業學校現正推出「龜行沿山」系列活動，縣府勞青處與進駐的青年團隊合作，透過無人機空拍，為遊客捕捉沿山公路地景藝術影像，另推出主題市集、生態展覽、手作體驗、料理教室等，多元呈現在地特色。

透過空拍、市集及生態展覽 行銷屏北

屏東智慧農業學校設於停辦的高樹鄉南華國小，為縣內第一座以舊校舍活化的青創場域，擁有農業科技、學習空間、創業基地、休憩空間、旅遊借問站等五大功能，吸引青年人才進駐；為讓更多遊客親近，縣府推出的沿山一八五雙層巴士北線，智農學校就是停留的景點之一，今年搭配「龜行沿山」系列活動，讓內容更加豐富。

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縣府輔導青年團隊連續三年在沿山公路高樹鄉銀獅農場打造鳳梨彩帽地景，今年的圖案是台灣原生保育動物「食蛇龜」，遊客乘坐沿山一八五雙層巴士的遊客抵達銀獅農場後，進駐屏東智農學校的青年團隊會以無人機空拍，透過大螢幕為遊客直播地景藝術並合影，加上互動導覽解說，深入介紹食蛇龜習性，遊客接下來搭乘雙層巴士停靠智慧農業學校時，就可於無人機展間將影片下載留念，增添樂趣。

「龜行沿山」系列活動除了地景藝術，還推出主題市集、生態展覽、手作體驗、生態講座、料理教室、星空電影院等，遊客還能同時深入了解智農進駐店家及青創品牌，活動持續到三月二日，詳情可查詢屏東智慧農業學校臉書。

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