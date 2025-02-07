屏東豎「民主大富翁」看板 籲挺大罷免

台灣青年文化創生協會發表「民主大富翁，罷免作先鋒」地圖看板。（記者羅欣貞攝）

2025/02/07 05:30

民團設計圖案抨擊藍白癱瘓國政 國民黨主席朱立倫嗆「以戰止戰」

〔記者羅欣貞、陳彥廷／屏東報導〕「藍白癱瘓國政，屏東鄉親忍無可忍！」，台灣青年文化創生協會昨天發表「民主大富翁，罷免作先鋒」地圖，將仿效大富翁遊戲的幽默圖案廣告掛上看板，呼籲在各縣市落地生根的屏東同鄉會與親友，踴躍參與罷免藍白立委。

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諧音列出22名罷免藍委名字

國民黨主席朱立倫昨出席屏東縣黨部新春團拜時則回嗆將「以戰止戰」反制民進黨大罷免行動，他並批評民進黨傲慢，當家卻鬧事，台灣將永無寧日，呼籲民進黨主席賴清德拿出總統應有的高度與智慧化解亂象。

台灣青年文化創生協會理事長劉孝明昨與民進黨立委鍾佳濱、高雄罷韓四君子之一的尹立與青年代表共同揭開「民主大富翁、罷免作先鋒」廣告看板；該宣傳圖案仿效大富翁遊戲設計，列出花蓮縣選區傅昏騎、台北市第七選區徐小心、台北市第三選區王紅危、金門縣選區陳一針等二十二位繪畫人像，且有「機會」、「命運」等關卡，強調「民主大富翁，罷免作先鋒」；「全民護台，連署拿來」，逗趣富創意十分吸睛。

鍾佳濱批最黑暗的預算審查

劉孝明等人列出全國二十個罷免連署站，呼籲屏東鄉親推薦當地親友前往連署站，發揮公民力量，阻止藍白立委癱瘓台灣，並強調「民主大富翁，罷免作先鋒」的第一面宣傳看板，正是之前搶救王義川大兵行動的第一個堡壘，如今搶救已兌現，希望大罷免行動也能由此擴散達成任務。

鍾佳濱表示，藍白立委挾著人數優勢，像拍賣市喊價一樣胡亂刪除或凍結今年度中央總預算，「這是史上最黑暗的預算審查」；他最期待解散國會，全面改選，一起接受全民檢視及民意仲裁。

尹立強調，推動罷免一定會面對藍營地方行政壓迫及各種阻力，當初罷免韓國瑜市長能夠成功，靠的就是創意，才能突破困難。

青鳥：傳達「大罷免」守護民主

青鳥代表柯韋辰說，透過集思廣益、創意發想，以「民主大富翁」遊戲的方式，向大眾傳達「大罷免」行動的重要性，因藍委們所砍的預算，是全國人民使用的預算，屏東也有義務將大罷免行動敲響、擴散，讓更多人看到「大罷免」資訊，就是守護民主、守護台灣。

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