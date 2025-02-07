台東反詐騙 金牌投手林昱珉代言

世界棒球十二強賽金牌投手林昱珉（前排右三）昨天受邀出席台東縣政府舉辦的「投打對決、三振詐騙」防詐記者會，提醒大家提高警覺。（記者黃明堂攝）

2025/02/07 05:30

邀請林昱珉回鄉宣示 提升民眾防詐能力 減少受害

〔記者黃明堂／台東報導〕為響應強化全民防詐意識，世界棒球十二強賽金牌投手林昱珉昨天受邀出席台東縣政府舉辦的「投打對決、三振詐騙」防詐記者會，提醒親友及大眾保持警覺，特別慎防高薪海外求職詐騙，回不了國，還可能被賣器官。

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林強調勿點不明網址 洩漏個資

為響應內政部警政署「一六五打詐儀錶板」，強化全民防詐意識，縣府邀請去年世界棒球十二強賽金牌投手、台東子弟林昱珉，一同宣示打擊詐騙的決心。他說，經常在新聞上看到詐騙集團以「高薪、輕鬆」等話術，誘騙求職者至海外工作，抵達後卻遭受威脅並被迫淪為豬仔，從事詐騙行為，最後還可能被販賣器官。這些受害者只是想要賺錢，卻回不了家。

他說，高薪海外求職，及假投資是當前最容易發生的詐騙手法，大家都喜歡賺錢，而且喜歡賺快錢，因此心理容易動搖，很幸運地，他的重要親友都沒有成為詐騙受害者，但他一再提醒爸爸及家人不要相信假訊息，不明網址不要點進去，避免被獲取個資及把柄，被進一步詐騙。也請大家常看「一六五」打詐訊息，共同減少詐騙案例。

去年809件詐騙案 3成「假投資」

警察局長蔡燕明說明，台東縣去年共發生八百零九件詐騙案件，其中「假投資」詐騙占比近三成，財損金額也以此類型最高；相較於本島其他縣市，台東縣的受理案件數及財損金額均為最低。今年一月詐騙案件數達八十四件，其中「假投資」詐騙廿二件，占比廿六．一九％，警方除將持續加強打詐與宣導，並希望透過林昱珉的影響力，提升民眾對詐騙手法的辨識能力，減少受詐騙機率。

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