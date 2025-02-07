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    高雄意誠堂乞龜 千人拉龜王遶境祈福

    意誠堂關帝廟今年打造二十噸「大龜王」，昨遶境鳳山等六區，為地方祈福求平安。（記者陳文嬋攝）

    意誠堂關帝廟今年打造二十噸「大龜王」，昨遶境鳳山等六區，為地方祈福求平安。（記者陳文嬋攝）

    2025/02/07 05:30

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕元宵節將至，高雄市意誠堂關帝廟今年打造二十噸「大龜王」，昨天於鳳山等六區遶境祈福，一千五百人齊拉大龜王求平安，場面熱鬧。

    意誠堂關帝廟今年斥資百萬元，由志工合力打造重達二十噸的「大龜王」，昨於鳳山等六區遶境共四十五公里，串聯五甲龍成宮、五甲關帝廟等十多間廟宇，為地方祈福。

    重頭戲拉龜王祈福已有十年歷史，今年共一千五百人報名參加，昨晚活動正式起跑，眾人從高雄港旅運中心出發，合力拉龜王三百公尺到廟裡，祈求新的一年平安順遂，感受慶元宵熱鬧氣氛。

    主委洪榮豐表示，拉龜王祈福是台灣傳統文化，民眾拉龜王力氣愈大，今年運途會更好，今晚將移師大遠百拉龜王，每天二場拉到廟裡，並贈送LED仙女棒，將持續至二月十三日。

    此外，「大龜王」以三千六百包白米製成，廟方將於元宵節後將白米分送三千六百戶弱勢家庭，祈願平安轉運。

    廟方並舉辦乞龜及摸彩活動，民眾博得「大龜王」可以獲得「大龜王」頭上的一兩重金釵，價值十多萬元，象徵加官晉爵；摸彩最大獎為五分重金墜子，共有五十條，價值七千元，供信徒博好運。

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