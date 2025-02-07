流傳數百年 阿蓮中路庄明「輪請大使公」

大使公道名「清元真君」（現牌位書寫「清源真君），相傳為清代阿蓮中路庄劉家子孫。（記者蘇福男攝）

2025/02/07 05:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕阿蓮區中路、岡山區田厝等庄頭，數百年來保有「輪請大使公」祭典活動，大使公為地方收服田螺精害的傳奇故事，至今令人嘖嘖稱奇，中路庄明（八）日將熱鬧舉辦四年一次的迎請大使公祭典。

阿蓮、岡山6庄頭 輪流迎請

大使公道名「清元真君」（現牌位書寫「清源真君」，推測「元」、「源」台語同音所致，尚待考證），相傳為清代阿蓮中路庄劉家子孫，童年在自家古厝前水池溺斃，當時以為是溺水意外，但地方人士請教神明，指是玉皇大帝身旁的大使公，奉令下凡民間來收服池中田螺精，地方為感念神恩，爭相迎請奉祀。

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中路社區發展協會理事長葉讚桐表示，大使公雲遊四海，有金身但無專屬宮廟，根據地方耆老口述，包括阿蓮中路、青旗、埤仔尾、九鬮、中甲和岡山田厝等庄頭，自清代即有「輪請大使公」祭典，其中，中路、青旗、田厝每四年輪請一次，埤仔尾、九鬮和中甲則十二年才輪到迎請機會。

大使公相關事蹟百年來僅口耳相傳，無文字記載，日前葉讚桐透過擲筊請示，大使公降駕在神桌寫下：俗名「劉坤群」、生父「劉琪」，一七五六年（清乾隆廿一年）得道，至一八○六年（嘉慶十一年）五十年間都駐駕中路庄，一八○六年起被迎請輪庄駐駕。

葉讚桐表示，大使公提供的生平事蹟資料，因年代久遠，連劉家後代也不清楚，尚待進一步查證，而為何出身中路的大使公，數百年來會被青旗、田厝等庄民虔誠恭迎輪祀，輪請大使公祭典尚有許多待解謎因。

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